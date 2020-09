Tunisie Telecom lance une solution collaborative 100% tunisienne pour les entreprises sinistrées du Covid-19

Partagez 2 Partages

A la sortie du confinement sanitaire décrété dans plusieurs pays pour limiter la propagation du virus SARS-Cov-2 responsable de la pandémie Covid-19, plusieurs entreprises ont continué dans le travail à distance. Cette alternative demeure d’actualité de par la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays, notamment la Tunisie. Plusieurs entreprises semblent d’ailleurs prêtes à réactiver le processus de télétravail en cas de reconfinement. Notre invitée Jihene Bouzaiene, directrice Marché Entreprise chez Tunisie Telecom, nous en dit davantage dans ce 123e épisode de Digiclub powered by Topnet.

Notant que la pandémie a été un facteur d’accélération de la digitalisation et a permis de passer par un apprentissage approfondi des différents processus métiers à travers des solutions technologiques innovantes, elle a indiqué que les entreprises avaient manifesté leur prédisposition à adopter des solutions de télétravail permanentes.

“Chez Tunisie Telecom, nous avons été sollicités par plusieurs entreprises qui souhaitent disposer de solutions de basculement vers le télétravail prêtes à être utilisées quand il le faut”, a-t-elle déclaré soulignant que le comportement des entreprises a beaucoup changé depuis la crise sanitaire.

Elle a annoncé, dans ce sens, le lancement d’une nouvelle solution collaborative 100% tunisienne. Cette solution sera prête pour la rentrée dans le cadre du plan que Tunisie Telecom a préparé pour soutenir les entreprises impactées par la crise pour une reprise des affaires.

“Après le Covid-19, nous avons perdu une longue période propice aux affaires. C’est pourquoi au sein de Tunisie Telecom, nous avons élaboré un plan d’appui aux entreprises dont le but est de les guider dans le choix d’une solution collaborative ou d’une solution de télétravail, leur expliquer qu’on peut facilement garder son standard et le linker à un CRM ou encore comment faire un upgrade vers la fibre pour garantir zéro incident de connectivité”, a-t-elle révélé.

Interpellée sur l’engagement général des entreprises dans la digitalisation, Jihene Bouzaiene a soutenu que le pays avait atteint le point de non-retour.

“Les banques ont accéléré leurs projets de digitalisation. Les assurances, les boîtes IT et de services sont ready pour basculer dans le télétravail ou dans un modèle hybride. Nous nous sommes prouvés que nous sommes capables de clôturer des projets entamés depuis des années en un rien de temps, que nous sommes capables de sécuriser, que la digitalisation a plus que valeur ajoutée que de risque et que ces risques, il suffit de les identifier pour les gérer”, a-t-elle soutenu.

L’épisode au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene