Tunisie Telecom participe au « Covid-19 Maghreb Bootcamp »

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a pris part au « Covid-19 Maghreb Bootcamp » qui s’est déroulé les 25, 26 et 27 juin exclusivement en ligne.

Organisé par Ernst & Young Tunisie en collaboration avec la startup Factory marocaine et l’incubateur algérien IncubMe, cet événement tend à faire la lumière sur l’innovation maghrébine dans ce contexte marqué par la crise liée à la pandémie covid-19.

Visant également à mettre en relation les startups et les grands groupes de la région, la directrice centrale de l’Innovation et de la Stratégie chez Tunisie Telecom, Dr Rim Belhassine-Cherif, représenté l’opérateur national.

Elle a d’abord mis en évidence l’importante collaboration de Tunisie Telecom avec les startups tunisiennes par la signature de plusieurs partenariats ainsi que le parrainage en vue du lancement d’applications à l’instar de l’application Ahmini, dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie Covid-19.

En tant qu’opérateur télécom global et historique, Tunisie Telecom a, en effet, toujours été conscient de l’importance des startups dans la dynamisation de l’économie et leur rôle primordial dans la stimulation de l’innovation et la création de richesse.

Dr Rim Belhassine Cherif a, ensuite, souligné que Tunisie Telecom comptait sur l’open innovation et sur une collaboration win-win avec les startups dans le domaine du digital, surtout que la transformation digitale est devenue une question de survie pour les entreprises dans ce contexte de crise.

La directrice centrale de l’Innovation et de la Stratégie de Tunisie Telecom a, par ailleurs, proposé deux challenges liés au développement de services innovants et utiles tant en temps normal qu’en période de crise sanitaire.

W.N