Tunisie Telecom signe un accord de parrainage biennal avec Ons Jabeur

Partagez 4 Partages

Tunisie Telecom a scellé, vendredi dernier, un accord de sponsoring et de parrainage de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur et ce au Tennis Club de Tunis devant un parterre de journalistes.

Ce partenariat biennal permettra à Tunisie Telecom de supporter le rayonnement de Ons Jabeur, et à travers elle, tout le sport tunisien. Le logo de Tunisie Telecom accompagnera l’ambassadrice du tennis tunisien dans différentes compétitions nationales et internationales durant les deux prochaines années.

« Ce contrat de sponsoring s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Tunisie Telecom en faveur du sport tunisien. L’opérateur national a opté pour Ons Jabeur pour favoriser à la fois le sport féminin et le sport individuel, qui ont besoin d’un accompagnement supplémentaire pour porter haut l’étendard tunisien dans les plus grands rendez-vous sportifs du monde », a déclaré le PDG de Tunisie Telecom, Samir Saied.

« Le soutien de notre championne Ons Jabeur est aussi un soutien aux valeurs d’excellence portées par le sport de haut niveau. Nous applaudissons fort Ons Jabeur et lui souhaitons beaucoup de succès pour relever de nouveaux défis, agrandir son palmarès et poursuivre son parcours ascendant et sa progression fulgurante au classement WTA.» a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Ons Jabeur a exprimé sa joie de conclure ce nouvel accord de partenariat avec Tunisie Telecom. Elle a ajouté dans ce cadre : « Je suis sincèrement très fière de porter les couleurs de notre opérateur national Tunisie Telecom comme sponsor. Je pense que cette nouvelle alliance sera fructueuse pour les deux parties. J’ai également l’intime conviction que les valeurs d’excellence communes au monde du sport de haut niveau et à celui de l’entreprise vont nous permettre d’accomplir de belles réalisations ensemble. »

Communiqué