UIT – 37% de la population mondiale n’ont jamais utilisé internet

Alors que le progrès technologique avance à grand pas et alors que le taux de pénétration d’internet et le nombre de ses utilisateurs ne cessent d’augmenter, une grande portion de la population mondiale n’a encore jamais eu accès à cette technologie.

Dans son rapport Facts & Figures 2021, l’Union internationale des télécommunications (UIT) affirme que, jusqu’à 2020, près de 37% des habitants du Globe n’ont jamais utilisé internet pourtant le nombre des utilisateurs de cette technologie a grimpé entre 2019 et 2021 de 4.1 milliards à 4.9 milliards.

Sur ces 37%, 96% vivent dans des pays en développement note, l’UIT. Celle-ci explique, également, que même sur les 4.9 milliards qui ont accès à internet, des centaines de millions n’ont la chance de se connecter que rarement.

L’Union internationale des télécommunications a, également, relevé la persistance d’importants écarts dans les pays les plus pauvres. La fracture numérique entre hommes et femmes, zones urbaines et zones rurales est encore présente dans ces pays.

Selon l’UIT, 62% des hommes en moyenne utilisent internet contre 57 % des femmes, à l’échelle mondiale. Dans les pays riches, 89% des hommes se connectent à internet contre 88% des femmes. Dans les pays les moins avancés économiquement, la moyenne se situe à 31% chez les hommes et à seulement 19% chez les femmes.

La fracture numérique est particulièrement prononcée en Afrique où 35% des hommes se connectent à internet contre 24% des femmes. Dans les Etats arabes, la moyenne se rapproche de la moyenne mondiale avec 68% d’hommes en ligne contre 56% de femmes.

Le gap en termes d’accès à internet a, également, été observé en milieux urbain et rural. A l’échelle mondiale, les habitants des zones urbaines sont deux fois plus susceptibles d’utiliser internet que les habitants des zones rurales : soit 76% contre 39%, selon l’UIT.

Dans les pays aux économies développées, l’écart urbain-rural semble négligeable : 89% des habitants des zones urbaines ont utilisé internet au cours des trois derniers mois, contre 85 % dans les zones rurales. Dans les pays en développement, 72% des habitants des zones urbaines se connectent à internet contre 34% pour les habitants en milieu rural.

L’UIT a, par ailleurs, révélé un fossé générationnel évident dans toutes les régions du monde. En moyenne, 71% de la population mondiale âgée de 15 à 24 ans se connectent à internet, contre 57% pour tous les autres groupes d’âge. Il est plus prononcé dans les pays moins développés (PMA*), où 34% des jeunes sont connectés, contre seulement 22% chez le reste de la population.

*Liste des PMA 2021 : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen et Zambie.

Walid Naffati