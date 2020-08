ULT360°: série de présentations en ligne des cursus de l’Université libre de Tunis

Partagez 4 Partages

#ULT360° est un évènement en ligne qui durera une semaine à partir du 24 août où nos Professeurs présenteront, L’idée est de présenter sous tous ses angles les filières ULT en vogue. Parmi celles-ci : Génie Biologique, Informatique, Mécatronique, Electrique, Biotechnologique, Energétique, Industries Alimentaires, Electromécanique, Informatique, Réseaux Télécoms, Chimique, Architecture, Business, Comptabilité, Finance, Informatique de Gestion, …

Aider les nouveaux bacheliers et étudiants, à comprendre l’acheminement d’une filière (Licence, Master, Prépa, Ingénieur) sur trois ou deux années est l’une des missions de ces évènements. Nos Professeursprésenteront les contenus des formations, la répartition semestrielle, les crédits, les stages, les voyages, les intervenants internationaux, les Projets de fin d’étude et la coopération internationale. La participation des professeurs spécialistes dans ces présentations en ligne permettra d’expliquerd’une manière ludique l’intérêt de la formation et ses débouchés sur le marché del’emploi.

Tout au long de cette semaine, l’étudiant et les parents pourront partager depuis chez eux un moment de découverte et de réflexion ensemble au sujet de la poursuite des études. En se connectant de n’importe où, il est possible de suivre au quotidien la série de séminaires en ligne présentant les filières accessibles au sein de nos quatre écoles (Polytechnique, Business et Finance, Architecture,Droit).

Pour s’inscrire ou en savoir plus, consultez notre page Facebook : https://www.facebook.com/ULTtunis/

