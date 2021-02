UMIDIGI lance officiellement UMIDIGI BISON et les montres connectées en Tunisie

Partagez 1 Partages

UMIDIGI Tunisie vient de dévoiler les caractéristiques de UMIDIGI Bison et les montres connectées UMIDIGI Urun et UMIDIGI Uwatch 3S. UMIDIGI, l’un des plus grands constructeurs de produits électroniques au monde, présente dans plus de 100 pays dans le monde. Après le lancement de la série A qui comporte UMIDIGI A7, A7S, A7 Pro et A9 Pro, UMIDIGI Tunisie lance officiellement UMIDIGI Bison, un smartphone robuste mais léger et fin.

Découvrons ensemble les caractéristiques de UMIDIGI Bison, UMIDIGI Urun et UMIDIGI Uwatch 3S.

UMIDIGI Bison : Un Smartphone robuste mais léger et fin

Classification IP68 et IP69K, MIL-STD-810G

UMIDIGI BISON est livré avec des indices IP68 et IP69K et est suffisamment durable pour résister aux environnements difficiles. IP68 signifie qu’il est résistant à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur dans l’eau pendant 30 minutes maximum et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. IP69K permet au téléphone de résister au test de lavage à la vapeur thermique, résistant à une pression d’eau élevée de 100 bar (1450 psi) et à une température d’eau élevée de 80 ℃.

Pas besoin de vous soucier de l’endroit où vous prenez de superbes photos ou de la façon dont vous allez protéger votre appareil, UMIDIGI BISON est puissant.

Deux autres boutons font toute la différence. Appuyez simplement pour activer les modes Push-to-Talk et Caméra sous-marine. Les boutons sont également personnalisables: accédez plus facilement aux appels d’urgence, à la lampe de poche, à l’enregistrement sonore et à d’autres applications. Réglez simplement les boutons indépendants pour le faire pour vous.

Gardez vos gants

En hiver ou au travail, vous n’êtes pas obligé d’enlever les gants. Soyez plus productif avec des capacités tactiles améliorées à utiliser avec des gants et dans des conditions humides.

Jouez n’importe où, n’importe quand.

Appareil photo principal Sony 48MP Ultra Clarity : Capturez des détails massifs

Conçu pour plus de détails, l’appareil photo principal avancé Sony 48MP vous permet de capturer des photos nettes et claires.

Mohamed Tahar Azzouz, directeur général de UMIDIGI Tunisie a déclaré : « Gardez chaque souvenir, même sous l’eau. UMIDIGI BISON prend en charge le mode Caméra sous-marine optimisé pour la photographie sous-marine. Pas besoin de toucher l’écran, appuyez simplement sur le bouton de la caméra sous-marine (bouton personnalisable) pour enregistrer un monde sous-marin merveilleux d’une seule main, avec la caméra quad 48MP. »

Il a ajouté : « Équipé du grand capteur d’image Sony 1/2 “, d’un super pixel 4-en-1 de 1,6 μm, d’une ouverture F / 1,79 lumineuse et d’un logiciel optimisé, l’UMIDIGI BISON capture chaque détail de la nuit, gardant des photos claires et lumineuses même en conditions d’éclairage. Le mode macro vous emmène à la découverte du petit monde. Concentrez-vous sur des sujets à seulement 2,5 cm pour capturer de nouveaux détails complexes. »

Caméra Selfie Sony 24MP : Découvrez votre meilleur côté

La caméra frontale Sony 24MP avec optimisation intelligente travaille en étroite collaboration pour produire un bon selfie, rendant l’éclairage, la couleur de la peau et les détails de texture plus précis.

Partez à l’aventure avec une boîte à outils utile en plein air : Altimètre, baromètre et boussole électronique

« Avec le nouveau baromètre et d’autres capteurs, une variété d’applications de boîte à outils d’extérieur sur UMIDIGI BISON fournit diverses informations en temps réel pour votre aventure telles que l’élévation, la pression, la direction, la position, etc. », a annoncé Mohamed Tahar Azzouz.

UMIDIGI Urun et UMIDIGI Uwatch 3S : Plus que des montres connectées

De son côté, Anis Azzouz a précisé que : « UMIDIGI Urun et UMIDIGI Uwatch 3S sont plus que des montres connectées. Elles contiennent un oxymètre ou saturomètre SpO2 pour mesurer en temps réel 24/7 le niveau d’oxygène et la fréquence cardiaque chez l’enfant ou l’adulte. Elles résistent à l’eau à une profondeur de 50 mètres. UMIDIGI Uwatch 3S contient 14 modes de sport alors que UMIDIGI Urun contient 17 modes de sport. En outre, UMIDIGI Urun possède un GPS intégré et vous permet de contrôler la musique et la prise de photos à distance. »

Il a ajouté : « Avec une autonomie de batterie de plus de 15 jours pour UMIDIGI Uwatch 3S et de plus de 10 jours pour UMIDIGI Urun, profitez de vos montres à tous moments. Des couleurs féminines et des couleurs masculines sont disponibles. »

UMIDIGI Bison est désormais disponible en Tunisie au prix de 769 dinars, UMIDIGI Uwatch 3S au prix de 269 dinars et UMIDIGI Urun au prix de 299 dinars.

Les produits de UMIDIGI sont disponibles chez les revendeurs de proximité et les sites e-commerce.

Communiqué