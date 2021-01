UMIDIGI Tunisie lance UMIDIGI A9 Pro et UMIDIGI A7 sur le marché tunisien

Partagez 2 Partages

UMIDIGI Tunisie vient d’annoncer la sortie du UMIDIGI A9 Pro en Tunisie, un smartphone disposant un thermomètre infrarouge, une Quad caméra Sony 48MP, et un processeur Octa-Core puissant de 6 Go + 128 Go ainsi que UMIDIGI A7, un smartphone disposant une Quad caméra Ultra Wide Macro AI, grand écran de 6,49 po, et un processeur Octa-Core puissant de 4 Go + 64 Go.

UMIDIGI A9 Pro : La merveille qui coule dans votre main!

Thermomètre infrarouge numérique sans contact : Mesurer la température corporelle à tout moment

« Nous croyons que ce nouveau lancement de UMIDIGI A9 Pro fournira vraiment à nos clients un appareil équilibré avec un thermomètre infrarouge numérique sans contact qui mesure la température corporelle à tout moment surtout durant cette crise sanitaire pour leur utilisation quotidienne », a déclaré Mohamed Tahar Azzouz, directeur général de UMIDIGI Tunisie.

Appareil photo principal Sony 48MP Ultra Clarity

« Avec le super pixel 1,6 μm 4 en 1 de l’appareil photo Sony 48MP et le grand capteur d’image 1/2 ”, ainsi que le moteur AI, UMIDIGI A9 Pro apporte une meilleure clarté et plus de luminosité dans la photographie de nuit. Aussi, vous pouvez capturer l’intégralité de la scène avec un champ de vision spectaculaire de 120. Les amateurs de selfie, UMIDIGI A9 Pro est équipé aussi d’une caméra frontale phare de 24 MP. Capturez vos agréables moments !», a annoncé Mohamed Tahar Azzouz.

Le plus rapide du segment : Processeur Helio P60 Octa-Core : 6 Go + 128 Go : LPDDR4X et UFS2.1

« Avec 6 Go + 128 Go pris en charge, la norme avancée LPDDR4X et le stockage flash UFS 2.1 améliorent considérablement les performances globales et réduisent la consommation d’énergie. La navigation sur le Web et les jeux peuvent désormais être fluides comme jamais auparavant. En outre, vous pouvez également étendre jusqu’à 256 Go de mémoire supplémentaire pour vous amuser davantage », a informé Anis Azzouz, directeur général adjoint de UMIDIGI Tunisie.

Écran FHD + 6,3 po + plein écran : Écran de qualité cinéma 19,5: 9

Vivez une expérience de visionnage cinématographique avec un format d’image 19,5: 9 6,3 pouces FHD. Le dos en verre 2.5D avec un cadre en métal donne au téléphone un aspect plus premium.

Batterie haute capacité 4150mAh : Autonomie de la batterie de deux jours

Soutenu par une batterie haute capacité de 4150 mAh, l’UMIDIGI A9 Pro vous permet de passer facilement 2 jours, vous donnant la liberté de laisser le chargeur derrière. Et avec le port de type C, chargez vos téléphones plus rapidement.

Double SIM 4G : Connectez-vous à n’importe quel réseau mobile du monde

« Quel que soit votre lieu de résidence ou votre destination pour un voyage, vous pouvez vous connecter aux réseaux mobiles locaux avec votre UMIDIGI A9 Pro partout dans le monde. Il prend également en charge la 4G dans les deux emplacements simultanément. Profitez d’une transmission de données plus rapide, d’une consommation d’énergie réduite et d’une connexion plus fiable à partir de maintenant. », a exprimé Anis Azzouz.

UMIDIGI A7 : Quad Caméra Ultra Wide Macro AI : Système d’imagerie révolutionnaire

« Rendez chaque selfie clair, beau et naturel avec la caméra frontale 16MP de l’UMIDIGI A7. Illuminez la nuit avec le mode Super Night, ainsi que la grande ouverture F / 1,8 pour des résultats à couper le souffle. Profitez de la vue grandiose avec l’objectif ultra grand angle 120° », a indiqué Mohamed Tahar Azzouz.

Il a ajouté que : « Le grand stockage interne de 64 Go vous permet de conserver facilement d’énormes photos, vidéos et applications. Grâce à la fente pour 3 cartes (Dual SIM + Dedicated Micro-SD), l’UMIDIGI A7 peut prendre en charge jusqu’à 256 Go de mémoire supplémentaire, vous donnant plus de place pour tout. Soutenu par une batterie haute capacité de 4150 mAh, l’UMIDIGI A7 vous permet de passer facilement 2 jours ou plus, vous donnant la liberté de laisser le chargeur derrière. »

UMIDIGI A7 est désormais disponible en Tunisie au prix de 449 dinars et UMIDIGI A9 Pro au prix de 689 dinars.

UMIDIGI BISON et les montres connectées prochainement sur le marché tunisien

De son côté, Anis Azzouz a déclaré que UMIDIGI BISON ainsi que les montres connectées seront disponibles prochainement sur le marché tunisien. Ces produits font partie de l’objectif d’offrir aux consommateurs des expériences d’utilisateurs exceptionnelles grâce à des produits novateurs et de grande qualité.

