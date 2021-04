Un guide rapide pour les entreprises afin de tirer le meilleur de Facebook, Instagram et WhatsApp

Partagez 1 Partages

Durant le Ramadan, les gens se tournent vers la technologie pour rester informés et rester en contact avec leur famille et leurs amis.

En raison de la pandémie, de plus en plus de personnes se connectent en ligne via leur téléphone portable, ce qui constitue une solution plus sûre pour les activités liées au ramadan – à partir des groupes de prière au shopping.

Étant donné que la majorité des achats devraient se faire en ligne, voici un guide pratique pour vous assurer que votre entreprise est prête pour le Ramadan sur la famille des applications Facebook.

Maintenez votre page Facebook et votre profil professionnel Instagram à jour avec vos dernières informations professionnelles. Veillez à inclure vos coordonnées, vos horaires d’ouverture actualisées, ainsi que vos options de livraison. Mettez en avant les annonces importantes. Pour informer et renseigner votre communauté de manière proactive, pensez à créer un post d’annonce sur votre page Facebook ou votre profil professionnel Instagram. Vous pouvez épingler les annonces importantes en haut de votre page Facebook pour faciliter la consultation. Augmentez la fréquence de vos publications quotidiennes sur Facebook et Instagram. Repackagez votre contenu en plusieurs types de posts différents, tels que du texte seul, des photos, des vidéos, des liens, des stories et des vidéos en direct. Utilisez l’application WhatsApp Business pour vous connecter personnellement avec vos clients et les impliquer avec des fonctionnalités telles que des messages automatisés et un catalogue de produits interactif. Rendez-vous sur www.whatsapp.com/business pour en savoir plus. Passez en direct sur Facebook et Instagram pour communiquer avec votre communauté en temps réel et répondre à ses questions. Engagez le dialogue avec votre communauté en répondant aux commentaires sur Facebook et Instagram. Utilisez des images appropriées au contexte COVID-19. Facebook s’est associé à Getty Images pour lancer une bibliothèque d’images contenant une sélection d’images diverses et adaptées au mobile pour le Ramadan. Créez une boutique Facebook et activez Instagram Shopping. Les boutiques sont un moyen facile pour vous de créer une vitrine numérique personnalisée à travers notre famille d’applications. Votre boutique vous donne la possibilité d’inspirer vos clients et de les aider à trouver les produits qui leur conviennent. Les boutiques sont simples à mettre en place, faciles à utiliser, se chargent plus rapidement qu’un site web mobile et ont une portée mondiale. Pour savoir comment configurer une boutique Facebook, rendez-vous sur https://www.facebook.com/business/shops . Pour activer un compte Instagram Shopping, rendez-vous sur https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide Engagez votre communauté grâce aux stories. Partagez toujours les nouveaux messages et les mises à jour sur vos stories, et pensez à utiliser les stickers Sondage et Question pour communiquer avec vos clients. Utilisez les groupes Facebook pour vous connecter avec votre communauté. Qu’il s’agisse d’autres propriétaires d’entreprises ou de personnes de votre secteur, trouvez du soutien et apprenez de vos pairs. Utilisez les données et les informations de Facebook pour commercialiser efficacement vos marques.Profitez des données et des insights sur le marketing, recueillies par notre équipe de Facebook Business.

Pour accéder à ces données, visitez le site https://www.facebook.com/business/m/sharedbyfacebook/insights/meaningful-ramadan-marketing

