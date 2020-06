Un ingénieur tunisien touche en moyenne 3 320 dt par mois

Partagez 38 Partages

Le salaire mensuel moyen d’un ingénieur tunisien est de 3 320 dinars, selon les chiffres communiqués par Salary Explorer pour l’année 2020.

La moyenne la plus basse est de 1 050 dinars et la plus élevée est de à 6 980 dinars, selon la même source.

Ces salaires incluent les primes de transport, loyer et autres avantages dont peuvent bénéficier les ingénieurs.

La progression du salaire dépend non seulement du secteur d’activité mais également des années d’expérience professionnelle.

Cela dit, selon Salary Explorer, les ingénieurs ayant de deux à cinq ans d’expérience gagnent 32% de plus en moyenne que les ingénieurs juniors, tous secteurs d’activité confondus.

Ceux ayant plus de cinq ans d’expérience touchent 36% de plus en moyenne que leurs collègues de moins de cinq ans de carrière.

La nature du diplôme et de la formation joue également un rôle clé. Ceux qui sont titulaires d’un master gagnent 29% de plus que ceux ayant une licence. Ceux qui sont titulaires d’un doctorat touchent un salaire de 23% plus élevé que ceux ayant un master.

NJ