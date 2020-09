Un réseau innovant de caméras de télésurveillance bientôt opérationnel à La Perle du Lac

Partagez 9 Partages

Assurer une télésurveillance électronique par caméras de surveillance pour détecter en direct tout acte malveillant, agression, vol, accident, jet d’ordures, atteinte à l’environnement et autres, dans la nouvelle cité La Perle du Lac, au Lac Nord de Tunis entrera bientôt en fonction.

A la faveur d’un accord signé entre le ministère de l’Intérieur, la Ville de Tunis et la société Albuhaira Invest, promotrice du projet et développeur urbain du projet du Lac Nord de Tunis, un réseau intégré de 14 caméras de haute résolution, relié en fibrage optique internet de très haut débit et servi par l’éclairage public, sera connecté au réseau de télésurveillance, géré par le ministère de l’Intérieur.

Ces 14 caméras seront implantées à raison de 9 unités pour couvrir les principales artères et places publiques de la Cité la Perle du Lac, s’étendant depuis la zone du Lac Nord de Tunis en allant vers le centre-ville, notamment au niveau de l’avenue Abdelaziz Kamel qui constitue le boulevard principal de la nouvelle cité.

Cinq autres caméras couvriront les carrefours et ronds-points. Le coût du projet s’élève à 625.000 DT consenti par Albuhaira Invest et les délais d’exécution sont fixés à 4 mois.

Le coup d’envoi de ce projet pilote, pionnier en son genre, a été donné mardi à l’Hôtel-de-Ville de Tunis, à l’occasion de la signature de l’accord tripartite entre le Ministère de l’Intérieur, la Municipalité de Tunis et la société Albuhaira Invest.

« C’est un acquis majeur qui augure de grande envergure et contribuera substantiellement à la sécurité et la préservation de l’environnement dans cette nouvelle zone phare de la capitale. » C’est ce qu’a déclaré à cette occasion, Souad Abderrahim, maire de Tunis, avant d’ajouter : «La Ville de Tunis qui ambitionne d’intégrer le réseau mondial des villes intelligente est fière de voir se réaliser ce projet. L’initiative d’Albuhaira Invest, développeur urbain citoyen et responsable d’ancrer le concept de ville intelligente, à commencer la Cité La Perle du Lac, est pour nous un vrai motif de satisfaction à plus d’un titre. D’abord, la sécurité des habitants et des visiteurs, surtout avec la multiplication des espaces verts, des grandes places, des pistes cyclables et autres équipements de loisirs pour tous. Détecter vols, agressions, incivilités, accidents routiers ou de santé, infraction, délits et crimes et permettre aux forces de sécurité et aux secouristes d’intervenir immédiatement est essentiel, face à la recrudescence des risques et dangers. »

« L’agression de l’environnement et des équipements publics, n’en est pas moins dangereuse, a affirmé Mme Abderrahim. Jet d’ordures ménagères et de dépôts de chantiers, destruction d’équipements publics, abattage d’arbres et saccages de jardins fleuris et toute autre forme de vandalisme et d’incivilité répréhensibles par la loi sont à prévenir en toute vigilance, tant pour verbaliser les contrevenants et surtout arrêter leurs forfaits. C’est dire tous les moyens nouveaux d’intervention efficace et à temps que ce réseau de télésurveillance apportera aux services municipaux et in fini aux habitants. Tout en saluant vivement cette excellente initiative, la Ville de Tunis entend inciter tous les autres promoteurs immobiliers et développeurs urbains à s’en inspirer et en prendre l’exemple. »

Pour Ridha Trabelsi, directeur général d’Albuhaira Invest, la mise en œuvre concrète du concept de ville intelligente, à travers ce réseau de télésurveillance n’est qu’une première étape de tout un projet intégré devant s’étendre à l’ensemble des autres zones. Un investissement de 2.5 millions de dinars, entièrement à la charge de la société y est d’ores et déjà alloué. Le projet pilote de La Perle du Lac a bénéficié d’études approfondies entreprises par le Centre d’Études et de Recherches en Télécommunication, permettant de préconiser des technologies avancées et de recommander des équipements perfectionnés, de haute performance tant en résolution que résistance aux intempéries. Albuhaira Invest procèdera à la remise de l’ensemble du réseau dès la fin des travaux, en respect de la protection des données telles que promulguées par la loi, au Ministère de l’Intérieur qui en assurera en exclusivité la gestion entière et procèdera sous sa responsabilité à la collaboration avec la municipalité de Tunis.

« C’est là un grand pas accompli dans la concrétisation du concept de ville intelligente, a souligné M. Trabelsi. Qu’il s’agisse de fibrage optique, pour un investissement de 1.5 million de dinars, de l’arrosage automatique, de la télégestion de l’éclairage public qui est en Led, de la marchabilité ou encore de l’aménagement de parcours de santé, tous ces critères fondamentaux sont effectifs pour Abuhaira Invest. »

Aussi, il n’a pas manqué de rendre hommage à l’étroite collaboration tripartite fructueuse engagé avec le ministère et la municipalité qui a permis de faire aboutir avec succès ce projet aux multiples bénéfices. « Grâce à ce réseau de télésurveillance performant, la capitale tunisienne se dote, à commencer par cette Cité La Perle d’Albuhaira, d’un dispositif qui renforce la sécurité, protège l’environnement, améliore la qualité de la vie et réalise l’ambition des Tunisiens de bénéficier de tous les avantages de la transition numérique. C’est là notre vocation de développeur urbain orienté bien être et qualité de vie meilleure. »

