Un tout nouveau WEBEX – Plus de fluidité dans un environnement de travail hybride

Les mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19 ont changé notre quotidien. Les réunions physiques avec les partenaires deviennent de plus en plus difficiles, obligation de distanciation sociale entre les collaborateurs, d’où la nécessité de recourir au télétravail.

Webex la solution de visioconférence proposée en Tunisie par NEXT STEP n’a pas seulement aidé les entreprises à maintenir leurs activités depuis la pandémie, elle a été également une plateforme complète permettant aux gouvernements de continuer à diriger à distance, aux médecins de rencontrer leurs patients en toute sécurité et aux enseignants de former à distance les étudiants.

L’annonce des dernières innovations intervient alors que les entreprises du monde entier se préparent à un avenir de travail « hybride » – où les collaborateurs travaillent soit au bureau soit à distance – dans un monde post-pandémique. Cisco a défini une vision claire de la manière dont la technologie peut aider les clients à réaliser cet avenir dès aujourd’hui et à créer un monde plus inclusif pour tous.

Parmi les nouvelles fonctionnalités disponibles aujourd’hui, l’amélioration de la qualité de la voix, les retranscriptions et le sous-titrage et des nouvelles fonctions d’analyse (People Insights, alimenté par le Webex Graph) fournissant desinformations hautement personnalisées et des recommandations pratiques aux individus, aux équipes et aux organisations.

Outre sa sécurité renforcée, Webex se caractérise par :

La possibilité d’organiser des réunions qui peuvent atteindre 1000 participants et même 100 000 participants pour les évènements de grande envergure;

Enregistrer les réunions en HD sur le cloud ou sur ordinateur pour qu’elles soient consultées à tout moment;

Messagerie instantanée pour discuter avec un ou plusieurs participants;

Envoi de fichiers à un ou plusieurs participants;

Partage d’écran et de présentations à tous les participants;

Utilisation d’un tableau blanc interactif pour des explications;

Modules de sondages et questions-réponses pour garder l’interactivité avec vos participants;

Possibilité de choisir un arrière-plan personnalisable du conférencier ou participant.

NEXT STEP est, rappelons-le, un fournisseur de solutions cloud certifié ISO 9001 et ISO 27001. Il propose toute une panoplie de solutions de collaboration, de réseau d’entreprises, de cyber sécurité, et de Data Center.

L’entreprise est, d’ailleurs, partenaire avec Cisco, le leader mondial des technologies réseaux qui propose aujourd’hui une gamme importante de solutions intelligentes et innovantes qui permettent à ses clients de saisir les opportunités futures offertes par le numérique.

Avec une équipe d’une centaine de collaborateurs, NEXT STEP accompagne ses clients dans la conception, la mise en place et l’exploitation de leurs projets IT.

