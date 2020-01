Unboxing du Huawei Y9s et du mini-speaker bluetooth CM510

Partagez 2 Partages

Le 6 décembre 2019, le géant chinois de la téléphonie mobile, Huawei, a lancé sur le marché tunisien le Huawei Y9s. Ce nouveau smartphone entrée de gamme est commercialisé au prix de 999 DT.

Equipé d’un module triple caméra AI comprenant une caméra principale de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP, une caméra de profondeur de 2 MP, et une caméra Selfie Pop-Up de 16 MP, ce téléphone est un allié incontournable pour les amateurs de la photographie.

La caméra selfie garantit des photos très lumineuses et aux couleurs authentiques même la nuit ou en très faible luminosité.

Sa grande capacité de stockage de 128 GB ROM en fait, par ailleurs, une boîte de souvenirs ambulante ou encore un mini-ordinateur si on y ajoute la carte micro SD – vendue séparément – dont la capacité de stockage peut aller jusqu’à 512 Go.

Petite exception sur ce Huawei Y9 S : le lecteur de l’empreinte digitale. Huawei a choisi de placer le lecteur non sur le dos ou sur l’écran du téléphone mais sur le bouton du démarrage situé du côté droit.

L’expérience de visionnage passe aussi à un niveau supérieur avec un écran LCD de 6,5 pouces Ultra FullView et, notez-le, sans encoche.

La batterie du téléphone de 4000 mAh offre une grande autonomie. Nous en avons fait nous-mêmes l’expérience. Avec une utilisation relativement fréquente des réseaux sociaux (sur 3G), trois heures de visionnage de séries/films sur Netflix (sur Wi-Fi) et des appels (classiques et VoIP) d’une durée moyenne de deux heure et demi par jour, la batterie du téléphone tient pendant 48H et offre jusqu’à 4H d’autonomie avec seulement 20% de charge (si on est connecté sur Wi-Fi). Notons qu’il faut une heure approximativement pour recharger la batterie à 90%.

Avec le Y9s, Huawei a aussi lancé un mini-speaker bluetooth et résistant à l’eau, ce qui en fait un agréable compagnon de route ou dans la salle de bain. Compact et léger, il offre pourtant une expérience auditive unique.

Découvrez le Huawei Y9s et le mini-speaker CM510 dans la vidéo unboxing ci-dessous :

NJ