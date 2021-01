Une croissance de 10% sur le marché des téléphones reconditionnés en 2020

Partagez 2 Partages

La firme américaine de recherche et de consulting en nouvelles technologies, International Data Corporation (IDC) a annoncé la semaine dernière que le marché des téléphones mobiles d’occasion connaîtrait une croissance de près de 10% sur un an au terme de l’année 2020.

Dans un communiqué publié sur son site, IDC a indiqué que les expéditions mondiales de smartphones d’occasion y compris ceux reconditionnés et remis à neuf atteindraient fin 2020 un total 225,5 millions d’unités soit 18,9 millions d’unités en plus que 2019.

Ce marché enregistrerait une augmentation remarquable d’ici à 2024 avec plus de 350 millions d’unités vendues dans le monde, soit un taux de croissance annuel composé de 11,2%, selon les prévisions d’IDC.

IDC explique cette croissance sur ce segment du marché de la téléphonie mobile par la demande sur les marchés matures où les consommateurs sont encouragés en particulier par les programmes de trade-in. Ces programmes consistent, en effet, à se procurer un nouveau téléphone en contrepartie de l’ancien et d’une somme d’argent. Plusieurs constructeurs de téléphonie mobile – Samsung, Huawei et Apple – ont, d’ailleurs, mis en place leur propre programme d’échange pour encourager leurs clients à moderniser le plus souvent possible leurs téléphones.

NJ