Une voiture d’une valeur de 43.100DT et un salaire annuel de 12.000DT offerts par Ooredoo

Avec Ooredoo, on finit l’année en beauté ! En effet, une voiture d’une valeur de 43.100 DT et un salaire mensuel de 1.000DT durant toute une année sont en jeu !

Après les deux tirages au sort faisant gagner six abonnés des chèques de 5 000 DT, Ooredoo vous donne une dernière chance de faire partie de ces chanceux avec cette fois des cadeaux plus importants d’une valeur de plus que 50.000DT.

C’est simple, pour participer il suffit de recharger votre compte de 3DT et plus tout au long de la période du 24 au 26 décembre et tentez de remporter les cadeaux en jeu. Augmentez de 100 fois vos chances en effectuant vos recharges via My Ooredoo.

Pas de crainte, les abonnés n’ayant pas rechargé pourront aussi se présenter aux boutiques Ooredoo et remplir un bulletin pour participer au tirage au sort.

Les noms des heureux gagnants seront annoncés le 28 décembre.

Ne ratez pas cette occasion en or de vous enrichir sur toute une année. Allez chercher votre voiture et votre salaire car une chose est sûre, vous ne serez jamais à l’abri des surprises de Ooredoo.

