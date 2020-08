Vermeg : 250 postes ouverts en alternance

Partagez 28 Partages

Le fournisseur tunisien de logiciels financiers, Vermeg, a annoncé l’ouverture de 250 postes en alternance.

L’entreprise – élue « Best place to work » en 2018 et labellisée, en 2019, meilleur lieu de travail pour la communauté LGBT (lesbienne, gay, bisexuel et transgenre), une première dans le monde arabe et la région Mena – prend en charge, dans le cadre de ce programme d’alternance, les études en master ou cycle d’ingénieur des effectifs qui rejoindraient ses équipes et ce dans l’une des écoles partenaires.