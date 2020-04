VERMEG fait don de 1,5 million de dinars au fonds 1818

Partagez 2 Partages

L’éditeur de logiciels, VERMEG, se joint aux efforts collectifs pour combattre la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, en Tunisie et contribue à hauteur de 1,5 million de dinars au profit du fonds national 1818.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du soutien au ministère de la Santé, pour faire face à la propagation de ce virus et vient confirmer, une nouvelle fois, l’engagement de VERMEG en tant qu’entreprise citoyenne.

De part sa présence sur les différents continents, VERMEG a été confrontée à la pandémie dès le début de cette année. Un plan de continuité d’activité a été déployé depuis le mois de février en coordination avec l’écosystème métier et technologique (clients et fournisseurs). Le Groupe est ainsi définitivement engagé pour être un acteur solide et responsable au service de ses clients.

«Il est de notre devoir d’être solidaire et d’apporter notre soutien aux actions entreprises par l’Etat. J’ai la conviction que VERMEG doit autant rayonner sur le marché par son savoir-faire, qu’à travers la démonstration des valeurs et de l’éthique qui rassemblent et donnent sens à nos actions au quotidien. Nous avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos collaborateurs que nous considérons une priorité absolue, en mettant en place des mesures sanitaires et de protection des personnes. Nous avons ainsi été parmi les premières entreprises à adopter le télétravail sur tous nos sites. Pour VERMEG, être une entreprise responsable est au cœur de notre aventure humaine et l’essence même de l’éditeur engagé que nous voulons être avec l’ensemble de nos parties prenantes », a déclaré le CEO de VERMEG, Badreddine Ouali.

Communiqué