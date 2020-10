VERMEG, première entreprise tunisienne à être certifiée par Great Place To Work® 2020

Partagez 1 Partages

La certification GPTW a pour but de comparer la position de VERMEG par rapport aux meilleurs pratiques dans les entreprises, pour confirmer la qualité de notre environnement de travail et pour renforcer la confiance au sein de l’entreprise.

« La certification Great Place To Work est une fierté ! Nous la partageons et la célébrons avec tous nos collaborateurs. Grâce à leur transparence nous avons pu mettre en évidence nos pistes d’amélioration sur lesquelles nous allons axer nos efforts. » Badreddine OUALI, Président Directeur Général de VERMEG.

« Félicitations à VERMEG qui figure parmi les entreprises certifiées Great Place To Work® 2020. Cette entreprise dynamique et à la pointe de l’innovation a su mettre la qualité de vie au travail au cœur de sa stratégie. » Patrick DUMOULIN, Président de Great Place To Work® France

Le Programme de Reconnaissance de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise.

Le label est remis dans le cadre de la Certification « Great Place To Work® », qui distingue chaque mois toutes les entreprises où il fait bon travailler, grâce à une enquête auprès de tous les salariés, complétée par l’analyse d’un culture brief au regard des meilleurs pratiques.

La certification, effective à la date du 5 octobre 2020, a une durée d‘un an.

Communiqué