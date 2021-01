Violences au Capitole – Facebook bloque la page de Donald Trump et supprime du contenu posté par les manifestants

Partagez 2 Partages

Le réseau social Facebook a réagi dans l’immédiat aux manifestations qui ont éclaté, mercredi, au Capitole – siège du Congrès américain – en supprimant tout contenu incitant à la violence, y compris, une vidéo postée par le président américain sortant, Donald Trump. Sa page sera, également, bloquée pendant 24 heures, lit-on dans un tweet publié, jeudi, par Facebook.

Des partisans du magnat de l’immobilier républicain ont, rappelons-le, pris d’assauts l’hémicycle où devait se tenir la cérémonie de certification du candidat démocrate vainqueur des élections de 2020, Joe Biden.

Dans un communiqué publié mercredi, Facebook a affirmé avoir lancé une campagne pour supprimer tout contenu faisant l’apologie de la violence, les appels au port des armes, les vidéos et photos postées par des manifestants pro-Trump.

« A ce stade, cela représente une promotion pour des activités criminelles qui enfreint notre politique », a précisé Facebook.

Le réseau social a, également, noté qu’il avait supprimé – de Facebook et Instagram – une vidéo récente de Donald Trump s’adressant aux manifestants et remettant en cause les résultats des élections présidentielles. Le président américain sortant continue, en effet, d’invoquer une fraude électorale.

Facebook a ajouté qu’il utilisait l’Intelligence artificielle pour rétrograder les publications contraires à sa politique et qu’il mettrait en place des mesures supplémentaires – si besoin est – pour assurer la sécurité des utilisateurs de la plateforme.

NJ