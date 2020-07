Virtual4africa, une conférence autour de la transition de la Tunisie vers une nation intelligente

Partagez 0 Partages

Virtual4africa est une initiative citoyenne fédératrice de tout l’écosystème digital et experts lancé afin de réfléchir sur les défis de demain et spécialement la transition économique en Tunisie en cette période de crise Covid19.

La Tunisie qui a connu un élan de solidarité et a réagi en étroite coopération avec ses différentes parties nous fait rêver d’une Smart Nation basée sur des piliers solides.

Ces conférences en collaboration avec les différentes structures du gouvernement et sous l’égide du ministère des TIC seront l’occasion de se réunir pour échanger et trancher sur des solutions concrètes pour l’amélioration du contexte économique actuel et futur.

Programme et inscription ici.

Communiqué