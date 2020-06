Viva Technology promet un retour plus fort pour l’édition 2021

Viva Technology confirme son retour en 2021 à Paris, Porte de Versailles, dans les halls 1 et 2 ainsi que le Dôme de Paris. L’événement startup et tech numéro 1 en Europe précise ses dates : deux journées seront dédiées aux professionnels de l’écosystème tech les 17 et 18 juin, suivies d’une journée ouverte à tous les publics le 19 juin. Le format qui a fait le succès des 4 éditions précédentes sera enrichi de nouvelles expériences virtuelles, toujours plus personnalisées et interactives, à vivre depuis les quatre coins du monde.

La cinquième édition de VivaTech en 2021 promet d’être un rendez-vous international incontournable dans le contexte de la reprise économique, marqué par le besoin de relancer le business et de renouer avec le lien humain. Depuis sa création, l’événement favorise la collaboration entre une pluralité d’acteurs innovants et accompagne les startups dans l’accélération de leur croissance. Plus que jamais, la force de VivaTech sera de rassembler tous ceux qui comptent dans l’écosystème pour continuer à innover et accélérer la contribution positive de la tech à l’économie et à la société. Par ailleurs, l’expérience VivaTech sera renouvelée et enrichie de nouvelles expériences digitales permettant à chacun de découvrir des formes d’interactions inédites.

Comme le rappelle Julie Ranty, directrice générale de VivaTech : “Pour Maurice Lévy, Pierre Louette, co-présidents de VivaTech et moi même, la prochaine édition de VivaTech sera une formidable opportunité de mettre la puissance de l’innovation au service de nos sociétés pour les rendre plus inclusives et durables. C’est notre mission depuis la création de VivaTech et elle est plus essentielle que jamais. Nous rassemblerons, sous des formats variés, les plus grands leaders de la tech, penseurs, grands groupes, startups et investisseurs pour tirer les enseignements de cette crise inédite, repenser nos modèles et innover collectivement, au service du bien commun.”

D’ici là, VivaTech et ses partenaires continuent de soutenir le développement des startups dans ce contexte difficile. Les challenges 2020 de collaboration entre startups et grands groupes ont été maintenus, permettant à plusieurs centaines de startups d’entrer en contact avec des clients et partenaires potentiels pour innover ensemble. La liste des plus de 250 startups bénéficiant de ces challenges est disponible ici.

En parallèle, Le groupe LVMH désignera début juillet le lauréat de la 4e édition du LVMH Innovation Award. D’autres initiatives ciblées sont menées, comme le Female Founder Challenge, organisé avec 50inTech et EY, pour connecter femmes entrepreneures et investisseurs (résultats le 18 juin) ou encore le concours French IoT de La Poste pour soutenir le développement de services connectés à impact positif.