Vneuron lance la distribution gratuite des identifiants électroniques DigiGO

En sa qualité d’Autorité d’enregistrement déléguée (AED) agréée par l’Agence nationale de Certification électronique (ANCE/TunTrust), Vneuron commence, dans les jours qui viennent, la distribution gratuite des identifiants électroniques DigiGO à travers sa nouvelle marque DigiGO by Vneuron.

Cette nouvelle identité est complètement digitalisée et concerne les personnes physiques et les personnes morales, remplaçant ainsi les Token usuels (Carte à puce, Lecteur USB, etc.).

Ces identifiants électroniques permettent l’intégration de systèmes qui authentifient les clients d’une manière forte, reconnue par l’état et non répudiable (puisque déléguée à une agence gouvernementale).

L’utilisation de DigiGo permet de libérer l’initiative en matière de relation client pour toute entrée en relation complètement digitalisée et/où les actes de gestion associés, et de fluidifier d’une manière drastique le processus KYC en éliminant le Face to Face (puisque préalablement assuré en Visio-Call par l’ANCE ou l’AED avec votre prospect/client).

Les suites logicielles de Vneuron supportent déjà l’authentification via DigiGO, mais aussi la certification probante des opérations et des transactions effectuées sur les différents canaux digitaux.

Vneuron SXP™ : plateforme de bout en bout pour l’entrée en relation et les différents espaces clients (en mode omnicanal) permet désormais l’authentification et la certification par DigiGO.

Reis™ e-KYC : nouveau module permettant la validation de l’identité de votre prospect sans contact physique, en plus des autres diligences réglementaires LAB/CFT.

En décembre dernier, Vneuron avait, pour rappel, signé avec l’ANCE une convention d’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED). Cette convention vise à favoriser le développement des services de confiance numérique à l’échelle nationale et de créer un écosystème favorable à l’émergence de nouveaux acteurs dans le domaine de la certification électronique.

Communiqué