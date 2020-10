Vocalcom parraine des étudiants de L’ULT

Partagez 0 Partages

Le besoin des entreprises en compétences opérationnelles devient de plus en plus pressant. En effet, dans un monde ouvert, la compétitivité est devenue globale. Une compétence tunisienne n’est plus sur un marché de l’emploi isolée ou renfermée sur elle-même. Dans sa candidature aux offres qui lui parviennent, un candidat pour un poste, se retrouve en compétition avec des compétences venues d’ailleurs. Ce qui challenge les structures de formation et les incitent à être en phase avec les besoins réels du marché mondial. Il est à noter qu’il reste encore une grande marge de progression pour la coopération entre l’Entreprise et le monde académique. Le monde industriel dans ses préoccupations quotidiennes a peu de mécanisme l’incitant à se rapprocher de la sphère académique.

Alors que les deux protagonistes ont beaucoup de choses à partager qui permettraient d’améliorer leurs compétitivités, leurs productivités et surtout leurs innovations. Ainsi, l’université ou l’institution de formation doit se rapprocher de plus en plus du monde de l’entreprise et vice-versa. Les textes en vigueur en Tunisie ne permettent pas encore d’instaurer le régime d’alternance qui a fait ses preuves ailleurs. En attendant, les entreprises et les établissements de formation innovent et s’adaptent en proposant des procédés bénéfiques aux deux parties.

C’est dans cette perspective que l’université ULT, pionnier de l’enseignement supérieur en Afrique, et Vocalcom, leader des solutions de centre de contact, ont signé le 30/09/2020 une convention de partenariat.

Cette initiative aura pour principale contribution l’amélioration de l’esprit d’entreprise chez les étudiants. Ce rapprochement entre le monde académique et le monde socio-professionnel donnera l’opportunité aux étudiants de gagner en maturité professionnel tout au long de leurs cursus académique grâce aux mécanismes de parrainage qui sera piloté dans ce cas par Vocalcom.

« Former à la perfection des étudiants nécessite impérativement l’implication de deux corps distincts. Laissez-moi dire, deux artisans complémentaires. Le premier, qui nous vient naturellement à l’esprit, est le corps enseignant. En effet, ces professionnels du savoir, armés de leurs connaissances issues de leurs formations de base et complétées par les acquis de leurs activités de recherche vont sculpter ces cerveaux au maniement de la connaissance. Cependant, il faut s’exercer sur le terrain pour affronter les péripéties de la vraie vie professionnelle. Ainsi en plus de la connaissance, ils doivent se draper de la compétence. Et c’est à ce moment précis que le second corps, le corps des professionnels de l’entreprise, entre en jeu par le biais des stages, des projets et par un parrainage permettant à ces jeunes la démystification du monde professionnel » – Kais Mabrouk, Directeur Général Adjoint de l’ULT.

« Les entreprises ont un rôle à jouer et une responsabilité auprès des étudiants. Nous ne pouvons pas nous plaindre d’avoir un décalage entre la théorie et la pratique et ne pas agir. Vocalcom Tunisie a donc décidé de participer à cette expérience pour augmenter la professionnalisation et facilité l’employabilité. Ça sera aussi une occasion pour l’équipe de Vocalcom Tunisie de partager son expérience Africaine car comme l’a écrit Oscar Wilde : « Tout ce qu’on peut faire d’un bon conseil, c’est de le transmettre. A celui qui le reçoit, il ne sert jamais à rien. »» – Ombeline Bernard Manusset, Directrice Générale Afrique VocalCom

Le Programme de ce projet se résume en deux axes fondamentaux, le parrainage des étudiants durant tout le parcours universitaire (intégration, suivi, stages, networking) ainsi que « l’empowerment » des étudiants.

Qu’est-ce qu’un parrainage ?

L’opération de parrainage permettra à l’étudiant de l’ULT de bénéficier d’un accompagnement professionnel pendant tout son cursus académique. Ainsi, l’étudiant et son parrain auront librement des points de rencontre en présentiel ou en distanciel afin de partager mutuellement leurs expériences et leurs préoccupations : parcours, orientation, pratiques professionnelles, conseils, démarches de recherche de stage, formation, partage de réseau professionnel, d’opportunité d’emploi… Le parrain quant à lui aura l’occasion de partager son expérience, son savoir-faire, de faire du « sourcing » et éventuellement de préparer ses futures recrues.

Communiqué