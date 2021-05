Vodafone et Google Cloud signent un partenariat stratégique

Partagez 3 Partages

Vodafone et Google Cloud ont signé un partenariat stratégique de six ans pour appuyer l’introduction de nouveaux produits et services numériques pour tous les abonnés de Vodafone, a annoncé l’opérateur, le 3 mai 2021.

De ce partenariat naîtra une nouvelle plateforme de données intégrée avec une grande capacité de traitement et d’analyse à l’échelle mondiale depuis plusieurs systèmes vers le Cloud, a précisé Vodafone dans son communiqué.

Baptisée Nucleus, cette plateforme hébergera un nouveau système – Dynamo – dont la mission sera la transmission de données à Vodafone pour lui permettre de concocter des services personnalisés à destination de ses abonnées, à la fois, BtoC et BtoB.

L’opérateur a avancé que cette plateforme lui permettrait, entre autres, d’améliorer ses services de connectivité, mobile, fixe et TV, de consolider les travaux de recherches, dans onze pays, sur les problématiques liées à la santé et à l’environnement à travers des outils d’apprentissage automatisés, et de remodeler l’ensemble de son environnement SAP pour migrer vers Google Cloud.

