Voici comment rester au top de votre forme physique avec Huawei

Pour tous les passionnés de fitness qui souhaitent adopter avec leurs partenaires un mode de vie plus sain, La Saint-Valentin est le moment idéal de l’année pour montrer à sa moitié comment amélioré son bien-être, alors si vous cherchez un cadeau spécial cette Saint-Valentin ? Ne cherchez plus… Les produits et services de fitness Huawei améliorent votre jeu pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness en couple. Parce que les couples qui s’entraînent ensemble, reste ensemble !

Alors que les montres intelligentes et les appareils portables sont devenus très à la mode ces derniers temps, quelle meilleure façon d’aider vos proches à prendre soin d’eux-mêmes en leur offrant une montre qui peut les aider à surveiller leur bien-être.

La série de montres fait partie de cette catégorie. Elle ne se vante pas seulement d’un design haut de gamme, mais elle est livrée avec des fonctionnalités étonnantes telles qu’une batterie longue durée, des fonctions de surveillance de la santé, un suivi complet de sport et de la condition physique.

Si votre moitié n’aime pas l’effervescence des chargeurs et des câbles, soyez assuré qu’il adorera cette montre intelligente car sa batterie peut durer jusqu’à deux semaines.

De plus, le portable intelligent offre un large éventail de mesures de surveillance de la santé telles que la détection de la saturation en oxygène, la qualité du sommeil, le niveau de stress et la détection de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Avec toutes ces fonctionnalités de surveillance précises, pouvez-vous penser à une meilleure façon de vivre une vie plus saine?

La montre intelligente alimentée par Huawei prend également en charge le suivi précis des données pour plus de 100 modes d’entraînement, tels que l’escalade, la course en extérieur, l’aviron, le surf, le tennis, et maintenant le ski et le golf ont également été ajoutés.

Grâce à la stratégie de vie Huawei AI Seamless, qui vise à interconnecter tous vos gadgets intelligents de manière transparente, vous pouvez trouver des options supplémentaires disponibles lorsque vous interagissez avec votre smartphone Huawei. Par exemple, vous pouvez écouter vos morceaux préférés stockés sur votre téléphone, contrôler le volume de votre smartphone directement depuis la montre et aussi prendre des photos! Oui, la smartwatch fonctionne comme un obturateur à distance et vous permet de prendre des photos à distance via le téléphone. Vous ne savez pas si un autre cadeau de fitness peut battre la série durant la Saint-Valentin?

Si votre partenaire possède déjà une smartwatch, ne vous inquiétez pas! Huawei propose une large gamme de produits et services qui interagissent de manière transparente pour vous aider à mener une vie plus saine. Si vous souhaitez vous en tenir aux appareils portables, vous pouvez également sélectionner diverses alternatives dans la famille audio. Dans ce cas, les écouteurs HUAWEI Freebuds 3i, 3 et Pro peuvent être une bonne option comme cadeau de la Saint-Valentin et un excellent accessoire pour écouter vos chansons préférées tout en travaillant ensemble ou vous pouvez également les utiliser pour vous concentrer sur votre séance de yoga ou de méditation avec votre partenaire ! Outre son design élégant et sa qualité audio époustouflante, le HUAWEI Freebuds Pro peut devenir votre meilleur ami lorsque vous vous entraînez dans des zones bondées telles que les gymnases ou les parcs. Les écouteurs intelligents sont dotés d’une suppression active du bruit dynamique intelligente qui non seulement annule le bruit, mais s’adapte également à votre environnement. De plus, vous pouvez connecter ces écouteurs de manière transparente à votre PC et à votre tablette tout en regardant des vidéos de fitness au cas où vous ne voudriez pas déranger votre environnement. Si vous recevez un appel tout en écoutant de la musique depuis votre tablette, vous pouvez répondre à l’appel et la musique s’arrête automatiquement de jouer sur la tablette. Après avoir raccroché, la musique continue de jouer!

De nos jours, la technologie de suivi de la condition physique et les nouveaux appareils innovants tels que les montres intelligentes et les applications en ligne sur les smartphones sont devenus une nécessité pour vivre une vie saine. Huawei en a compris l’importance et travaille en permanence pour améliorer l’expérience utilisateur du point de vue de la santé et du bien-être. Pendant la Saint-Valentin, ne vous efforcez pas de trouver le cadeau parfait pour vos proches, les produits et services connectés Huawei sont les meilleurs cadeaux que vous puissiez souhaiter!

Communiqué