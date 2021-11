VoIP : Comunik se rapproche de Codis pour son développement à l’échelle nationale et internationale

Partagez 10 Partages

Comunik, société tunisienne spécialisée notamment dans le domaine de la téléphonie 3.0, et Codis, distributeur de marques technologiques internationales parmi les leaders du marché, annoncent avoir signé un partenariat dans une démarche commune de conquête de nouveaux marchés à l’échelle nationale et internationale.

En vertu de cet accord, Codis devient le distributeur des produits Comunik auprès de son réseau.

« Ce partenariat nous permet d’étendre la mise sur le marché d’une solution made in Tunisia capable de concurrencer les grandes marques internationales » s’est félicité Yassine Touati, fondateur et directeur général de Comunik.

« C’est une occasion pour permettre à un champion tunisien dans son domaine de réussir à se développer encore plus sur le marché local et international » a-t-il ajouté.

De son côté, Jamel Khannoussi, directeur général de Codis, a déclaré : « Les nouvelles solutions développées par Comunik et notamment celles de la VoIP, ont fait leurs preuves et constituent pour nous un complément de marques à destination des petites et grandes entreprises ».

Comunik est le premier éditeur tunisien de solutions pour les centres d’appel et de téléphonie sur IP pour les entreprises, actif depuis 15 ans. Ses clients réalisent actuellement plus de cinq millions d’appels quotidiennement (soit un milliard par an) sur ses marchés phares grâce à ses solutions.

Outre la Tunisie, la marque est également représentée à travers des filiales en Algérie, au Maroc et en France et ses produits sont disponibles dans une trentaine de pays.

L’importance de la téléphonie sur IP (ou VoIP) se matérialise par l’évolution de la demande actuelle par les entreprises dont la relation avec la clientèle constitue une composante stratégique.

« La téléphonie sur IP s’est hissée au rang de logiciel informatique » explique à ce propos le responsable de Comunik qui souligne que « les changements intervenus dans ce secteur en pleine évolution se traduisent par un abandon progressif des opérateurs de téléphonie de l’usage du cuivre et des autocoms traditionnels pour privilégier désormais la VoIP qui offre des solutions à l’infini ».

Comunik est une entreprise certifiée ISO 9001 et qui travaille actuellement sur la norme ISO/IEC 27001 dans le management de la sécurité de l’information, certification qu’elle devrait obtenir en mars 2022 selon le calendrier établi.

Elle a par ailleurs été auditée et agréée par l’Agence nationale de la sécurité informatique. Ses produits sont compatibles avec tous les opérateurs téléphoniques et sont proposés sous forme d’abonnements trunk SIP.

Communiqué