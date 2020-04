Wall Street English: les cours dispensés 100% en ligne sur WSE et Zoom

Le spécialiste de l’enseignement de la langue anglaise pour les adultes (17 ans et plus), Wall Street English, dispense, désormais, ses cours 100% en ligne et ce compte tenu des circonstances actuelles en relation avec le confinement sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

L’accès aux cours se fait à travers la plateforme unique WSE et à des solutions numériques innovantes telles que Zoom.

L’offre de Walls Street English a été étoffée pour couvrir les besoins de toute personne souhaitant améliorer son anglais, en donnant la possibilité de communiquer avec des professeurs certifiés, à distance.

Pour plus d’informations, contactez le: contact@wallstreetenglish.tn

Vous pouvez aussi vous abbonner à la chaine Youtube de Wall Street English Tunisia pour suivre toute actualité : https://www.youtube.com/channel/UCa0RDAHHUb3gKeMMIBmdr1A

