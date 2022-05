Wevioo & Codelab, un partenariat tuniso-saoudien pour la promotion des technologies low-code en Afrique du Nord

Partagez 4 Partages

Wevioo, entreprise internationale spécialisée dans le conseil, le digital et l’innovation, signe un accord de partenariat avec Codelab, entreprise saoudienne spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de transformation digitale, pour construire le plus grand centre d’expertise en compétence Low-Code d’Afrique du Nord.

Comment les technologies Low Code peuvent-elles accélérer les stratégies de transformation numérique ?

Durant le développement de leurs stratégies de transformation digitale, les entreprises, tous secteurs confondus, sont confrontées à de nombreuses problématiques qui les empêchent de moderniser leurs logiciels et solutions. Lesplateformes Low-Code répondent à ces défis en facilitant la modernisation des processus et la création des applications qui leur permettent de répondre à des besoins spécifiques.

A travers ce partenariat, Wevioo & Codelab ambitionnent de recruter près de 200 ingénieurs tunisiens d’ici fin 2024 et de devenir l’un des premiers acteurs spécialisés en technologie low-code dans la région. Une occasion de plus pour rendre les compétences tunisiennes visibles et répondre efficacement aux besoins croissants des marchés européens et du Moyen-Orient.

Le plus grand centre d’expertise en compétence Low-Code en Afrique par Wevioo et Codelab

“Nous croyons en l’avenir prometteur de la technologie Low-Code et nous nous attendons à ce que la pénétration du Low-Code sur les marchés matures tels que le marché européen augmente de manière significative au cours des prochaines années ” a déclaré Mehdi Tekaya, PDG de Wevioo. Hamad Alsaleh, Président de Codelab a ajouté : ” Nous considérons que le Low-Code, en tant que technologie de pointe, aura une part importante dans le marché numérique à croissance rapide “. M. AlSaleh a ajouté : ” Wevioo et Codelab croient fermement à la révolution du développement logiciel qui se prépare. Ils sont convaincus du rôle grandissant de la technologie Low-Code dans la réalisation des objectifs de digitalisation des entreprises et des organisations. Pour répondre aux besoins futurs du marché, ils ont décidé de construire un centre régional d’expertise Low-Code situé à Tunis. »

