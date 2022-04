Windows victime d’un nouveau malware “ZingoStealer”

Partagez 1 Partages

L’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) a publié, mercredi, un bulletin d’alerte mettant en garde contre un nouveau malware affectant les systèmes Windows.

Baptisé «ZingoStealer», ce malware vise « les données sensibles afin de réaliser des gains financiers. En effet, ce malware à la capacité de récupérer des informations d’identification, des données stockées dans les navigateurs web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera GSX) ainsi que des informations sur les ordinateurs infectés (adresse IP, nom de l’ordinateur, nom d’utilisateur, version du système d’exploitation, informations sur la localisation… ».

« Il offre la possibilité de déployer des logiciels malveillants supplémentaires comme «RedLine Stealer» pour être plus riche en fonctionnalités et avoir une liste de ciblage d’ applications et navigateurs plus diverse en plus d’incorporer un mineur de crypto-monnaie «Zingominer». Les analyses de ce malware ont révélé que sa propagation se fait via des logiciels et jeux vidéo malveillants promus sur YouTube ».

D’après communiqué