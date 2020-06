Xiaomi Redmi Note 9S, la fête aux fans

Partagez 1 Partages

En tant que véritables stars et meilleurs ambassadeurs de la marque, les fans de Xiaomi ont été conviés à un cocktail, ce vendredi 19 juin 2020, organisé au siège du partenaire en Tunisie géant chinois, de téléphonie mobile, PRO2I Distribution.

Les XIAOMI Fans ont également été remerciés de leur fidélité en assistant à cette occasion au lancement en avant-première et en exclusivité du REDMI NOTE 9S et en participant à une tombola qui a vu l’heureux élu gagner ce smartphone.

Lors de cet événement, Donia Bellaaj a ouvert la cérémonie en s’adressant aux Xiaomi fans, venus en nombre, en leur indiquant : « Grâce à vous, et à nos efforts conjugués, Xiaomi est en train de se faire une place de choix sur le marché tunisien et de recueillir des échos une notoriété grandissante auprès des consommateurs. Et ce, depuis le début de notre partenariat avec Xiaomi, en septembre 2019, qui a débuté avec le lancement de la série REDMI 7, puis 8, dans la foulée, et aujourd’hui de la série REDMI 9 avec son 1er modèle le NOTE 9S. Ces échos favorables ne peuvent que nous conforter dans nos ambitions d’atteindre l’objectif de devenir parmi les premiers du marché. »

Quant à Sana Lahiani, elle a tenu pour sa part à présenter les remerciements de Pro2I et de Xiaomi à tous les présents : « Youtubeurs, représentants de la presse et Xiaomi fans. » S’adressant à ces derniers, elle leur a rappelé qu’ils font partie d’une communauté présente dans 151 locaux dans le monde et plus que 4 millions de Xiaomi fans interagissent et publient quotidiennement sur l’application « Mi Community ». Elle a ajouté que : « Xiaomi fête cette année ses 10 ans d’existence qui l’ont vu grimper au 4ème rang mondial avec 116 millions de smartphones vendus en 2018 et 126 millions en 2019, avant de monter sur la troisième marche du podium en Février 2020 avec plus de 6 millions de smartphones vendus en un seul mois (Ref. HUB Statistics) » « La légende continue, comme on dit » a-t-elle encore précisé.

Amine TRABELSI a ensuite pris la parole pour annoncer que « le Service Après-Vente de PRO2I est dorénavant agréé par la maison mère XIAOMI et devient ouvert à tous les Smartphones de la marque y compris ceux qui sont achetés ailleurs ». Outre un SAV efficace et rapide, et dans l’objectif de contrecarrer le marché parallèle « PRO2I a commencé à appliquer un label Officiel sur tous les smartphones qu’elle distribue. Il s’agit d’un sticker portant le drapeau tunisien et le nom de PRO2I collé au carton et faisant la différence. » Ainsi, et avec le projet CEIR bientôt mis en vigueur par le ministère ; « nos clients sont assurés d’éviter le risque de bannissement de leurs terminaux du réseau de télécommunication ».

Durant la cérémonie il y a eu aussi une projection des œuvres filmées tournées par les Xiaomi fans Youtubeurs ‘UNBOXING’ montrant un descriptif bref des spécifications techniques du REDMI NOTE9S et leurs premières impressions sur ce modèle. Aussi, certains fans se sont présentés pour partager leurs expériences et donner leurs témoignages faisant éloge à cette marque

Notons que parmi les invités d’honneur, il y avait les représentants des opérateurs téléphoniques, des sites en lignes et des GMS, partenaires à PRO2I.

Enfin, et avant la fin de la cérémonie, il y a eu l’annonce du gagnant du tirage au sort et l’offre de ce nouveau modèle le REDMI NOTE 9S au fan bien élu.

Communiqué