Yallafid, une application 100% tunisienne pour démocratiser l’e-commerce

Yallafid est une application 100% tunisienne qui vise à démocratiser l’e-commerce en Tunisie. Elle a été lancée officiellement le 28 juin et compte déjà 3500 utilisateurs et plus de 30 enseignes partenaires.

L’application possède deux versions disponibles pour tous les smartphones (IOS-ANDROID-HUAWEI).

Yallafid est destinée aux utilisateurs, la version Yallafid Partner est destinée aux partenaires (commerçant, artisans…)

Le concept de Yallafid permet aux entreprises quelle que soit leur taille d’avoir leurs boutiques en ligne et de créer son programme de fidélité personnalisé. Mise à part la digitalisation de ses cartes de fidélité, le client peut bénéficier d’une multitude de produits et de services à portée de main de la grande enseigne au commerçant du coin de sa rue.

Aussi bien servis le client aura plus de choix de produit et pourra au besoin personnaliser son flux personnel des produits et services qu’il souhaite voir. La plateforme offre aujourd’hui aux partenaires un outil de pilotage intégré qui leur permet de voir l’évolution de leurs portefeuilles clients et de piloter leurs programmes de fidélité.

La plateforme est initialement installée en Tunisie, nous travaillons actuellement sur la personnalisation de l’application sur plusieurs pays africains, nous préparons actuellement le lancement avec nos voisins algériens avec qui on a d’étroites collaborations.

Avant le déploiement de l’application dans d’autres pays nous devrions nous assurer de bien adapter la culture, la langue, la charte graphique… Fini le temps que les plateformes de e-commerce partagent les gains avec les commerçants, nous avons aujourd’hui mis en place un concept différent basé sur le coût d’utilisation de la plateforme et des différents services.

L’application permet aussi de préserver l’environnement à travers la digitalisation des catalogues en ligne pour remplacer le publipostage qui finit généralement en tant que déchet papier dans l’environnement.

Communiqué