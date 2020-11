Zenith – La télé restera le média préféré en 2021

Partagez 0 Partages

La population mondiale aura consommé de l’internet mobile pendant 800 heures en moyenne d’ici à la fin de 2020, soit l’équivalent de 33 jours. C’est ce qui sort des prévisions de l’agence Zenith sur la consommation des médias.

D’ici à 2021, cette moyenne aura atteint 930 heures soit 39 jours, selon la même source. La télévision restera, pourtant, le média le plus populaire en termes de consommation.

L’étude conduite dans 57 pays révèle, également, que depuis sa première édition en 2015, la moyenne quotidienne de temps passé sur un mobile a enregistré une croissance de 13% d’année en année passant de 80 à 130 minutes par jour. Cette hausse de la consommation de l’internet mobile a été stimulée par la démocratisation des smartphones et la disponibilité de connexions plus rapides, explique Zenith. Elle chuterait, cependant, à 8% d’année en année entre 2018 et 2021.

En dépit de cette croissance, la télévision reste le média préféré. En 2019, la population mondiale passait en moyenne 167 minutes par jour à regarder la télé. Cette moyenne devrait baisser à 165 minutes par jour en 2021. Avec un taux de consommation prévu de 33% en 2021, la télé n’est pas prête à se faire détrôner. Le mobile afficherait, lui, un taux de consommation de 31%.

Côté journaux, Zenith indique, dans son étude, qu’entre 2014 et 2019, le temps moyen consacré à la lecture des quotidiens est passé de 17 à 11 minutes. Celui consacré à la lecture des magazines est, lui, passé de 8 à 4 minutes. L’utilisation des ordinateurs a, elle, baissé de 47 à 40 minutes par jour. L’appétit des consommateurs pour la radio et le cinéma a, lui, connu une légère hausse passant de 53 à 55 minutes par jour.

Selon l’étude de Zenith, le total de consommation des médias, toutes catégories confondues, passerait à 479 minutes par jour contre 420 minutes en moyenne en 2013. La moyenne de 2020 augmenterait légèrement en 2021 et passerait ainsi à 495 minutes.

A la lumière de ces prévisions, Zenith recommande aux marques de communiquer avec leurs consommateurs à travers les médias qui leurs correspondent le mieux.

« Pour tirer profit de cette abondance de médias, les marques doivent communiquer avec leurs consommateurs dans les environnements qui correspondent le mieux à leurs valeurs et au moment où ceux-ci seraient le plus prêts pour s’engager dans le processus d’achat. Cela nécessiterait d’investir dans des compétences et les technologies afin de créer de la valeur à partir des données et des expériences clients personnalisées », selon le président de Zenith, Matt James.

Nadya Jennene