Zones blanches : le projet de couverture officiellement achevé par Tunisie Telecom

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a finalisé la couverture des zones blanches. Vendredi lors d’une visite sur terrain effectuée dans le village de Zmertène et à Matmata dans le gouvernorat de Gabès en présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, et du PDG de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhiab, les médias tunisiens ont pu constater la qualité des services internet déployés dans la région.

La couverture des zones blanches – qui présentent une densité de population faible – s’inscrit, rappelons-le, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale « Tunisie Digitale 2020 ». Initié par le ministère des Technologies de la communication et mis en œuvre par l’opérateur historique, ce projet a permis d’étendre les réseaux Tunisie Telecom à une population de 180.000 habitants répartis sur 94 secteurs dans 47 délégations et 15 gouvernorats. Au total 164 écoles et 59 centres de santé de base bénéficient aujourd’hui d’une connexion 4G de qualité dépassant les 20 Mbps en download.

Dans une déclaration aux médias, le PDG de Tunisie Telecom a commenté ce projet assurant qu’il est de portée sociale et s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’opérateur national auprès des populations défavorisées. Pour appuyer l’accès aux nouvelles technologies, les responsables de Tunisie Telecom ont, d’ailleurs, offert en plus de la connectivité, des ordinateurs qui permettront aux élèves de l’écoles primaire de Zmertène de créer un club informatique et ainsi développer de nouvelles compétences dans un monde numérique qui évolue rapidement.

Outre l’école primaire de Zmertène, Tunisie Telecom a raccordé, également, le centre de santé de base du village ainsi que le lycée secondaire de Matmata la nouvelle. Des tests de débit ont été effectués pour s’assurer de la performance des réseaux nouvellement installés.

A l’occasion, le ministre des Technologies de la communication a félicité les cadres et responsables de Tunisie Telecom de l’effort concluant soulignant l’importance de cette infrastructure pour le développement de projets numériques dans ces régions et l’amélioration des services à destination des ciotyens.

Nadya Jennene