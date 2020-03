Baromètre nPerf des connexions mobiles : Tunisie Telecom se hisse au premier rang

Partagez 0 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a fourni les meilleures performances de l’Internet mobile en Tunisie pour l’année 2019, a annoncé nPerf, dans son rapport sur les connexions mobiles en Tunisie, publié jeudi.

Via son application mobile, nPerf mesure la qualité des réseaux telle que perçue par les clients, dans les lieux où ils ont l’habitude d’utiliser leurs smartphones. Les tests (débit, navigation et streaming) réalisés en crowdsourcing reflètent d’une part les capacités techniques et d’autre part l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs.

L’entreprise vérifie, également et de façon automatique et manuelle, les résultats obtenus afin d’éviter les doublons et pour écarter d’éventuelles utilisations abusives ou frauduleuses (tests massifs, robots…).

Du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2019, un total de 32 005 tests ont été réalisés sur les réseaux cellulaires des trois opérateurs avec une répartition de 58,1% pour Tunisie Telecom, 20,3% pour Ooredoo Tunisie et 21,6% pour Orange Tunisie.

Le taux de réussite des tests le plus élevé a été enregistré chez Tunisie Telecom soit 90,92%. Orange Tunisie a affiché un taux de réussite des tests de 85,46% et Ooredoo Tunisie 80,65%.

Les tests réalisés indiquent que Tunisie Telecom a été n°1 sur la majorité des indicateurs de performance. Sur le débit descendant, l’opérateur a affiché 26,75 Mb/s. Orange arrive deuxième et Ooredoo troisième.

Selon le baromètre nPerf, sur le débit descendant, Tunisie Télécom a été l’opérateur qui a progressé le plus par rapport à 2018 (+36%).

Pour ce qui est de la vitesse du débit montant, Tunisie Télécom est devancé par Orange Tunisie. L’opérateur historique affiche 10,39 Mb/s contre 11,40 Mb/s pour Orange. Ooredoo finit l’année 2019 en queue de poisson sur cet indicateur avec 9,62 Mb/s.

nPerf note, également, que Tunisie Telecom a affiché, sur le débit montant, une progression spectaculaire de (+45%) par rapport à 2018.

En terme de latence (temps de réponse), Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie affichent des vitesses similaires : 46,71 ms (TT), 46,06 ms (Ooredoo). L’opérateur historique a, selon nPerf, enregistré une progression de 37% par rapport à 2018, sur cet indicateur.

Côté navigation, Tunisie Telecom arrive premier avec 63,99%. Orange Tunisie est deuxième avec 63,15% et Ooredoo troisième avec 61,28%.

Pour le streaming vidéo, l’opérateur historique est en tête avec les meilleures performances pour l’année 2019. Sur cet indicateur, Tunisie Telecom a gagné cinq points affichant ainsi un taux de 85, 73%.

nPerf souligne dans son rapport que Tunisie Telecom a réussi à creuser un grand écart avec ses concurrents à partir du deuxième semestre de l’année 2019. L’amélioration des performances sur la data mobile a permis à l’opérateur de détrôner Ooredoo Tunisie, premier sur ce segment en 2018.

Nadya Jennene & Communiqué