Cisco Duo et Cisco AnyConnect : la mobilité en toute sécurité

Travailler à distance n’est plus un luxe en ces temps de pandémie. Opter pour cette alternative n’est, cependant, pas évident. Le télétravail est, en effet, bien plus complexe qu’il n’y parait. Plus les données manipulées sont sensibles plus les risques sont grands. C’est pourquoi, toute entreprise doit outiller ses employés avant de les envoyer en home-office.

En plus des équipements (ordinateur, téléphone et connexion internet), l’employeur doit s’assurer de la disponibilité d’un canal de communication fiable, et par-dessus tout, que la sécurité est bien au rendez-vous. Des solutions de sécurité intelligentes, il en existe plusieurs sur le marché, mais celles dont l’efficacité est satisfaisante et le coût abordable, sont connues. Nous en citerons DUO et AnyConnect développées par l’un des plus grands acteurs des solutions IT, Cisco.

DUO, l’authentification à double facteurs

A l’ère du digital, les employés accèdent aux données de l’entreprises via une multitude de supports et depuis plusieurs endroits où les connexions ou les devices eux-même ne sont pas forcément sécurisés.

La solution DUO de Cisco offre une authentification à double facteurs. En d’autres termes, elle garantit aux utilisateurs une meilleure sécurisation de leurs connexions à toutes les applications qu’ils manipulent. DUO permet également d’adapter les politiques d’accès en fonction des risques potentiels et d’avoir une visibilité des activités sur les appareils utilisés.

Pour plus de détails : https://onetech-bs.com/work-from-home/cisco_duo.html

AnyConnect, mobilité et sécurité

Any Connect a été conçue pour répondre aux besoins des employés et employeurs en mobilité. Il s’agit d’un outil de communication unifiée qui réunit plusieurs services de sécurité à la fois. AnyConnect permet en effet d’identifier qui a accédé à quoi, depuis quel endroit et quand. En d’autres termes, cet outil assure un contrôle étendu permettant d’anticiper les attaques grâce à un VPN et aux différents modules intégrés de sécurité.

AnyConnect est, également, compatible avec différents systèmes d’exploitation de Windows à Mac OS, en passant par Linux, iOS, ou encore Android.

Pour plus de détails : https://onetech-bs.com/work-from-home/cisco_anyconnect.html

Ces solutions sont, notons-le commercialisées par OneTech Business Solutions. En plus du déploiement et de l’intégration OTBS offre, en tant que partenaire Cisco, un accompagnement de bout en bout pour les entreprises quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Pour en savoir davantage veuillez lire notre article “Basculer en mode télétravail : ce qu’il faut savoir“, ou écouter l’interview sur SoundCloud.

Nadya Jennene