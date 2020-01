Education: les bulletins de notes disponibles en ligne

Partagez 23 Partages

Parents et élèves ont, à présent, la possibilité de consulter les bulletins de notes en ligne.

“A partir d’aujourd’hui les relevés de notes pour les collégiens et lycéens sont consultables en ligne et disponibles de façon numérique au niveau des espaces parents et élèves”, a annoncé, lundi, la directrice générale du Centre national des Technologies en éducation (CNTE), Wala Turki sur sa page Facebook.

Le dépôt des bulletins de notes en ligne s’inscrit, rappelons-le, dans le cadre de la stratégie zéro papier lancée par le ministère de l’Education depuis 2018. Lire notre article “Dématérialisation totale de l’inscription scolaire pour une administration zéro papier“.

NJ