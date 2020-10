Flouci.com: un nouvel acteur du paiement électronique

Partagez 6 Partages

Nebras Jemel, CEO de Flouci.com, et Shady Achouri, CTO de Chantier.tn, ont été les invités du 119e épisode de Startup Story. Ils sont revenus, chacun, sur les activités et services qu’offrent leurs startups.

Flouci.com

Flouci.com est une application mobile, la première en son genre en Tunisie. Elle permet à ses utilisateurs l’ouverture d’un compte sans passer par une agence bancaire ou postale physique pour ensuite effectuer des transactions financières instantanées pour d’autres utilisateurs de l’application et ce qu’il s’agisse d’un commerçant, d’un site e-commerce ou d’un particulier.

Cette application vient consolider les méthodes de paiement électronique sur le marché local en ayant l’avantage d’être instantanée et conforme à la réglementation en vigueur.

“Il suffit de télécharger l’application et une fois le formulaire rempli, l’utilisateur reçoit un appel vidéo permettant de générer une signature électronique laquelle sera utilisée pour signer la convention du compte”, a expliqué Nebras Jemel.

“La notification de la transaction se fait en quatre secondes pour les deux parties”, a-t-il ajouté.

Chantier.tn

Chantier.tn est une plateforme de mise en relation avec les professionnels du bâtiment. Lancée en 2015, la startup a vite évolué pour lancer de nouveaux services.

« Grâce à la levée de fonds que nous avons réalisée, nous avons développé pendant le confinement le service chantier express, dédié aux petits travaux”, a fait savoir Shady Achouri.

Cette application n’est pas la seule nouveauté de Chantier.tn. L’entreprise a, également, lancé un autre service permettant de coordonner au mieu le cheminement des travaux.

“Depuis le lancement de Chantier.tn, nous avons constaté que 90% des problèmes durant les travaux étaient dû à une mauvaise coordination et communication entre les particuliers et les prestataires de services. L’expérience nous a permis de comprendre les uns et les autres pour ensuite développer le service ‘chantier, concept et suivi’. L’idée est de mettre à la disposition des clients qui ne connaissent pas grande chose au bâtiment, un coach technique dont la mission sera de traduire la demande du client au professionnel”, a précisé le CTO de Chantier.tn.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene