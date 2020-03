Founder Institute : 60% des startups sortantes sont présidées par des femmes

Partagez 73 Partages



Le Founder Institute (http://fi.co), le plus grand programme de lancement de startups au monde, va clôturer sa 5ième Cohorte du programme à Tunis et va annoncer les 9 startups technologiques qui sont arrivées au bout du programme.

La cinquième cohorte de Founder Institute Tunisie a commencé le 28 août 2019 et a distingué des mentors d’exception. Nous pouvons en nommer Karim Jouini PDG et fondateur de la Startup expensya, Yehia Houry Managing director de Fat6Labs, etc.

Durant les quatre mois intensifs du programme, les participants ont à la fois profité de l’expertise des mentors mais aussi de la formation structurée du programme du Founder Institute à la Silicon Valley afin de formuler et améliorer leur idée de projet, développer leur stratégie Marketing, recruter des co-fondateurs, perfectionner leur pitch, lancer leur produit, se préparer à la levée de fonds, générer du revenu, et beaucoup plus. Parmis les 32 brillants entrepreneurs qui ont commencé le programme, seulement neuf startups ont été capables de passer toutes les épreuves pour réussir le programme. Ces startups font désormais partie du prestigieux réseau de Founder Institute, de plus de 4000 mentors et 2000 compagnies sur six continents.

Le Founder Institute Tunisie est fier d’annoncer deux nouveaux partenariats avec Ekuity Capital et le cabinet d’avocats Mziou, Knani & Khelif, deux partenariats qui se sont concrétisés durant la cohorte. Aussi, pour cette cinquième cohorte, Meninx Holding est le sponsor officiel de la cérémonie de remise des diplômes.

“Notre programme enseigne aux entrepreneurs les meilleures pratiques de la Silicon Valley pour l’innovation, leur permettant d’éviter les erreurs de débutants, de travailler frugalement et créer de la valeur plus rapidement”, a déclaré Adeo Ressi, Fondateur & PDG du Founder Institute.“ Ceci est un modèle fondamental du développement économique local et durable.”

“L’égalité entre les sexes est un véritable problème aujourd’hui dans le monde de la technologie et des startups. Je suis tellement fière de voir notre chapitre du Founder Institute faire partie de l’histoire pour changer l’équilibre et œuvrer en faveur de l’égalité des sexes”, a rajouté pour sa part Emna Ghariani, Chapter Lead Director du Founder Institute Tunisia

W.N d’après communiqué