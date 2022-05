InstaDeep sélectionnée parmi les 100 startups IA les plus prometteuses pour l’année 2022

Partagez 0 Partages

InstaDeep a annoncé, mardi dans un communiqué, avoir été sélectionnée parmi les 100 startups IA les plus prometteuses pour l’année 2022 (CB Insights AI 100).

“Nous sommes honorés d’avoir été inclus dans la liste CB Insights AI 100 pour la troisième année consécutive. Cela témoigne du dévouement et du travail acharné de tous les membres de l’entreprise. La reconnaissance de notre succès est un super hommage à toute l’équipe d’InstaDeep », a déclaré le co-fondateur et CEO d’InstaDeep, Karim Beguir.

Fondée en 2014 par Karim Beguir et Zohra Slim, InstaDeep est une startup tunisienne spécialisée dans l’intelligence artificielle. L’entreprise dispose d’un bureau à Tunis avec un effectif de 35 personnes, et de plusieurs filiales à l’international, notamment à Londres, Paris, Lagos (Nigeria) et Nairobi (Kenya).

NJ