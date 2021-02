Les crypto-monnaies en vogue au Nigéria

Partagez 3 Partages

L’utilisation des crypto-monnaies a le vent en poupe au Nigéria. Selon une étude menée par Statista dans 74 pays, ce pays africain se trouve en haut du classement. Près d’un tiers des Nigérians sondés ont déclaré avoir utilisé ou possédé de la cypto-monnaie.

D’après Statista, l’utilisation des crypto-monnaies au Nigéria a été, entre autres, boostée par la démocratisation du paiement mobile et l’envoi ou la réception d’argent par téléphone. Plusieurs entreprises du pays ont, d’ailleurs, ajouté des plugins de paiement par crypto-monnaie via mobile.

Le deuxième plus grand pays utilisateur de crypto-monnaie et le Vietnam. Selon les chiffres de Statista, 21% des personnes interrogées ont affirmé avoir déjà utilisé ou possédé des crypto-monnaies.

Les Philippines arrivent troisième dans le classement établi par Statista. La Turquie et le Pérou sont quatrième.

Nous noterons qu’en 2019, la Turquie abritait le plus important marché en termes de possession de crypto-monnaies et la plus grande communauté d’utilisateurs de la devise numérique avec un taux d’adoption de 20%, selon une enquête de Statista.

La Suisse est cinquième dans ce classement mondial mais mène la danse sur le continent européen. L’étude a révélé que 16% des personnes sondées en Suisse ont déjà utilisé ou possédé de la crypto-monnaie. La Grève se trouve juste derrière la suite avec un taux d’adoption de 11%.