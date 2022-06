Nizar Ben Néji : le paiement mobile couvrira 70% de la population non-bancarisée

Partagez 10 Partages

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a annoncé officiellement le lancement du projet de paiement mobile notant que cet outil concernerait 70% de la population non-bancarisée en Tunisie, et ce mardi 7 juin 2022 à l’occasion de la conférence presse organisée par le gouvernement Najla Bouden pour annoncer le plan national des grandes réformes.

Début mai, la Banque centrale de Tunisie a, rappelons-le, donné son feu vert aux trois opérateurs – Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie – pour la création d’un établissement de paiement mobile. Cet agrément obtenu, les opérateurs pourront donc créer une nouvelle entité – dont ils seront coactionnaires à part égales – pour démocratiser le Mobile Banking, en vertu de la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissement financiers. Cet établissement leur permettra, en effet, de lancer de nouveaux services financiers via mobile à destination des populations non-bancarisées, en particulier.

Nizar Ben Néji a, également, affirmé que son département travaillait en collaboration avec les opérateurs téléphoniques sur le projet de l’identité numérique via mobile assurant que cette application permettrait aussi aux citoyens d’accéder à la signature électronique. « Cet outil nous permettra de se débarrasser de la signature légalisée », a-t-il assuré.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, la finalisation de la couverture des zones blanches, le lancement de la transition de l’IPv4 vers l’IPv6 soulignant l’importance de ce dernier projet pour la souveraineté numérique de la Tunisie, ainsi que le projet d’interopérabilité des données entre les établissements à caractère administratifs. Il a affirmé, dans ce sens, que 27 établissements publics avaient été connectés au Centre national d’informatique dans le cadre de ce projet encours.

Détails en vidéo :

NJ