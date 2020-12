Ooredoo Tunisie lance les premiers tests 5G et appels VoLTE

Partagez 5 Partages

L’opérateur téléphonique privé, Ooredoo Tunisie, a effectué, vendredi, le premier test de réseau 5G en partenariat avec Nokia. D’autres tests sont prévus, sur le Grand Tunis et dans l’intérieur du pays, en collaboration avec Huawei.

Le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale a, en effet, donné son feu vert en octobre, pour que les trois opérateurs effectuent des tests des réseaux 5G sur une durée de six mois en prévision du lancement officielle de cette technologie en Tunisie en 2022.

Pour ce tout premier test, qui s’est déroulé dans les locaux de l’opérateur, Ooredoo Tunisie a réussi à atteindre un pic de 2,2 Gbps. Pour le moment, seules les fréquences 700 MHz et 3,5 GHz seront utilisées pour le déploiement de la cinquième génération de réseaux mobiles.

En présence des représentants des instances nationales de télécommunications, notamment le Centre d’étude et de recherche des télécommunications (Cert), l’Agence nationale des fréquences et l’Agence nationale de la sécurité informatique ainsi que les directeurs des partenaires de Ooredoo : Nokia, Huawei et Ericsson, le directeur général de l’opérateur, Mansoor Rashid Al-Khater a prononcé une allocution dans laquelle il s’est penché sur les avantages de la technologie 5G et son impact positif sur l’économie mondiale de façon générale et quelques secteurs d’activités en particulier, l’automobile, la santé, le gaming et l’éducation.

Il a évoqué, également, le rôle de la 5G dans la préservation de la pérennité des affaires dans ce contexte marqué par la pandémie Covid-19.

« Avec l’arrivée de la 5G, nous nous engageons à offrir la meilleure infrastructure mobile en Tunisie pour une meilleure expérience utilisateur. Nous serons, d’ailleurs, prêts à lancer cette technologie dès l’obtention des agréments nécessaires auprès du gouvernement tunisien », a-t-il ajouté.

Le directeur technique de l’opérateur, Hatem Mestiri, a, lui, détaillé l’évolution du déploiement de la 5G dans le monde. Il a ensuite rappelé les grandes caractéristiques de cette technologie : la vitesse de connectivité, la latence quasi-nulle nécessaire aux applications en temps réel et sa capacité à connecter un nombre quasi-illimité d’utilisateurs et d’objets intelligents en plus des smartphones.

Notant que le déploiement de la fibre optique en Tunisie demeure limité, il a soutenu que la technologie 5G – étant wireless – pourrait répondre aux besoins en connectivité en très haut débit sans les contraintes liées au câblage.

Outre le test de réseau 5G, Ooredoo Tunisie a, également, réalisé un test de la Voix sur LTE (VoLTE), une innovation majeure dans l’histoire du mobile. Cette technologie permet, en effet, de recevoir des appels directement sur le réseau 4G avec en prime une qualité de son meilleur et un temps d’établissement d’appel réduit.

Ce service est, notons-le, le fruit d’une collaboration entre Ooredoo Tunisie et Nokia. L’opérateur a pu grâce à Nokia moderniser son cœur de réseau pour installer un nouveau basé sur le Cloud et les technologies de virtualisation.

Lire, également, notre article : Nejib Saghrouni (Ooredoo Tunisie) : La 5G n’est pas une évolution de la 4G

Nadya Jennene