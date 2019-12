VERMEG obtient la certification Gold pour son engagement en faveur du développement durable

Partagez 3 Partages

L’éditeur de logiciels pour la banque et l’assurance, VERMEG, a atteint le niveau Gold, décerné par EcoVadis en reconnaissance de ses réalisations en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

La médaille d’or d’EcoVadis – une agence d’évaluation RSE indépendante qui couvre 190 catégories d’achat, 155 pays et 21 indicateurs de RSE – est basée sur un diagnostic complet des critères relatifs aux actions et politiques des entreprises dans quatre domaines : l’environnement, les conditions de travail, les pratiques commerciales et les achats durables.

VERMEG figure désormais parmi les 5% de fournisseurs les plus reconnus par EcoVadis comme étant les plus avancés et les plus engagés dans le développement tous secteurs confondus, ce qui démontre une amélioration continue depuis sa première évaluation en 2012 et depuis son obtention du niveau Silver en 2017.

” Nous sommes fiers d’être reconnus dans le top 5% des fournisseurs pour nos initiatives de responsabilité sociale d’entreprise”, a déclaré Badreddine OUALI, Président Directeur Général de VERMEG. “Notre programme de RSE, appelé Empowered By VERMEG, qui lie étroitement la responsabilité sociétale de l’entreprise et la responsabilité du bien-être des employés, est porté par tous nos collaborateurs dans tous les pays où nous opérons. Atteindre la certification EcoVadis Gold démontre un effort continu que nous prenons au sérieux pour intégrer la RSE dans notre stratégie et nos valeurs commerciales. Nous sommes activement engagés dans la construction d’une culture qui propose des solutions innovantes et durables, agissant de manière éthique et responsable et limitant notre impact sur l’environnement afin d’assurer un avenir meilleur pour notre monde, nos employés, nos clients et nos communautés”.

L’entreprise a, pour rappel, été élue « Best place to work » en 2018 et labellisée meilleur lieu de travail pour la communauté LGBT (lesbienne, gay, bisexuel et transgenre), en 2019.

Communiqué