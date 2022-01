 Walid Mathlouthi nommé chef de la division infrastructure de l’Union internationale des télécommunications

Partagez 2 Partages

L’ingénieur tunisien Walid Mathlouthi a été nommé à la tête de la division infrastructure au sein de l’Union internationale des télécommunications (UIT) – précisément la division des réseaux du futur et la gestion du Spectre des fréquences, et ce après sept ans chez Google.

Walid Mathlouthi a expliqué, dans une publication sur Linked IN, les raisons de son départ de la firme de Mountain View pour une agence des Nations unies telle que l’UIT : “Il reste encore beaucoup à faire : à l’heure actuelle 2,9 milliards de personnes (…) ne se sont jamais connectées à Internet. Les utilisateurs des pays développés sont trois fois plus susceptibles de se connecter au haut débit que ceux des pays les moins développés. L’écart entre les sexes est toujours très présent : une femme sur cinq a accès à Internet dans les pays en voie de développement. J’ai alors réalisé qu’une entreprise telle que Google n’est pas en mesure de résoudre à elle seule de tels défis mondiaux. Seuls des efforts internationaux bien coordonnés pourront réduire ce gap. Par conséquent, j’ai pris la décision de poursuivre ma carrière en apportant la connectivité aux non connectés, en comblant la fracture numérique et en favorisant plus d’équité et d’inclusion dans le monde numérique en rejoignant l’UIT où je pense que je pourrais avoir une meilleure chance de produire un impact ».

Walid Mathlouthi est diplômé de plusieurs universités européennes et canadiennes. Avant son passage chez Google, il a occupé différents postes au sein d’Alcatel, de Sagem ou encore Intel.

