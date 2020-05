Access Now appelle les opérateurs à garantir un accès libre et gratuit à Internet

Partagez 7 Partages

Access Now a appelé gouvernements et opérateurs à alléger la charge financière des internautes en garantissant un accès libre et gratuit à Internet dans ce contexte de crise sanitaire mondiale.

L’ONG a publié un ensemble de recommandations destinées aux gouvernements et opérateurs de télécommunications sur la base d’une étude de cas sur les réponses liées à la connectivité aux temps du Covid-19.

Soulignant que seulement 54% de la population mondiale avaient accès à Internet, Access Now a exhorté les gouvernements ayant restreint la connectivité pour leurs citoyens, à faciliter l’accès à Internet, surtout, pour les communautés à faible revenu, selon le principe de la neutralité du Net.

« L’Internet est aujourd’hui un outil essentiel pour l’emploi, l’éducation, la santé, la communication, l’engagement politique et l’accès à d’autres ressources importantes. Ceux qui ne disposent pas de connexion Internet sont dépourvus de certains de leurs droits, en particulier l’accès à l’information », lit-on dans un communiqué de l’ONG.

Citant, entre autres exemples, la Tunisie, Access Now a noté que les fournisseurs de services de télécommunications – y compris ceux gérés par des entités gouvernementales – jouaient un rôle essentiel dans la réponse à la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, les opérateurs téléphoniques et fournisseurs de services Internet en Tunisie (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Topnet, GlobalNet, BEE Internet…) ont lancé plusieurs initiatives pour soutenir les Tunisiens pendant le confinement – imposé depuis le 22 mars – en réduisant les tarifs et en augmentant les débits de leurs abonnés.

« Tous les opérateurs de télécommunications devraient réfléchir à la meilleure façon d’aider leurs abonnés. Une pandémie n’est pas le moment de maximiser les revenus au détriment de la santé publique, des droits de l’Homme et de l’économie en général », a signalé l’ONG dans son rapport.

L’intégralité du rapport d’Acces Now est disponible ici.

NJ