Innov’i et Elife signent une convention de partenariat

Le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, Innov’i – EU4Innovation, et le programme ELIFE porté par la fondation Tunisie pour le Développement ont signé, le 13 mars 2020, une convention de partenariat.

Innov’i a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook soulignant que ce partenariat marquait le début d’une nouvelle collaboration pour le développement économique et social de la Tunisie.

Le projet Innov’i – EU4Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie.

Le programme Elife a, lui, pour objectif de créer une dizaine de hubs technologiques dans les régions défavorisées de la Tunisie afin de former jusqu’à 5000 apprenants par an et incuber les jeunes porteurs de projets.

