Le directeur technique de Topnet nous dévoile en exclusivité la stratégie du FAI après le confinement

Depuis le début du confinement le 22 mars dernier, les Tunisiens se sont rués sur Internet pour rester en contact avec leurs familles, amis, travailler mais aussi se divertir, surtout le soir. Beaucoup utilisent le Net pour l’Entertainment en visionnant, entre autres, les live shows des artistes tunisiens sur Facebook, les chaînes TV cryptées (IPTV) ou encore Netflix (SVOD). «En temps normal, nous estimons que l’IPTV et SVOD occupe environ 25 Gbps de la bande passante globale. Nous arrivons à un pic de 40 Gbps lors des matchs de foot, mais là nous avons battus tous les records !», a déclaré Ahmed Kooli, directeur technique du fournisseur d’accès Internet (FAI) Topnet. «La consommation actuelle est estimée à 80Gbps, quotidiennement, depuis le début du confinement, du jamais vu !».

Topnet détient plus de 60% du marché de la Data filaire en Tunisie (ADSL/VDSL/FO). Les tendances de consommation sur son réseau peuvent, donc, donner une idée globale sur la routine des Tunisiens durant le confinement. «Nous sommes arrivés à près de 470.000 connexions simultanées sur notre réseau (le parc ADSL global en Tunisie compte 760 000 abonnés, ndlr)», a indiqué Ahmed Kooli.

Upgrade de la capacité de la bande passante globale de 700 Gbs à 860 Gbs

Le directeur technique de Topnet s’est, toutefois, montré confiant quant à la capacité du réseau du FAI à supporter autant de connexions. «Nous avons augmenté la capacité de la bande passante sur notre réseau au terme de l’année 2019 – la portant de 600 Gbps à 700 Gbps –, suite à une amélioration du réseau de transport IPMPLS de Tunisie Telecom entre les centraux téléphoniques dans les régions et nos POP. Au début du couvre feu – décrété le 15 mars –, nous avons atteint des pics d’activité internet de 580 Gbps, ce qui ne représentait guère un problème vu que nous avions encore de la marge. En revanche, ce qui était inhabituel, est que ce pic de la courbe a fini par devenir un plateau constant au quotidien entre 13H et 1H et ce, dès le début du confinement».

A la lumière de cette évolution, le FAI a augmenté davantage la capacité de sa bande passante pour atteindre 860Gbps. «Nous devions, d’abord, nous assurer d’éviter toute éventuelle saturation pour la navigation sur l’international. Puis nous nous sommes attelés sur la saturation au niveau de nos gateways et nos switchs (les premiers points de contact entre les clients de Topnet et les POP du FAI pour naviguer à l’international, ndlr)», a affirmé Ahmed Kooli.

Et pour cause : «Avant, les gens sortaient le soir. Ils utilisaient donc la Data Mobile outdoor (à l’extérieur, ndlr). Mais avec ce confinement, tous les périphériques de nos clients, smartphones inclus, se connectent sur les modems Topnet. Les requêtes (navigation, appels VoIP, IPTV, etc., ndlr) ont littéralement explosé sur notre réseau. Beaucoup de Tunisiens ont substitué leur réseau mobile par le réseau filaire Topnet», s’est-t-il étonné.

Et puis un souci avec le SEA-ME-WE4…

Dans l’urgence et pour accompagner ce boom de trafic sur le réseau, les équipes techniques de Topnet ont dû augmenter au maximum les capacités des liaisons inter-équipements (pour les gateways et switchs) grâce à des optimisations. «Nous sommes parvenus à résoudre ces problèmes de saturation au niveau de notre réseau. Mais, malheureusement, le 2 avril, il y a eu les travaux de maintenance sur le SEA ME WE4. Du coup, notre trafic international a été routé sur l’Italie au lieu de Marseille, ce qui a fait augmenté le ping (latence de transmission des données, ndlr) sur plusieurs services hébergés à l’international. Beaucoup de nos clients ont cru que ça venait de Topnet, mais je peux vous assurer que ce n’était pas le cas», a expliqué Ahmed Kooli soulignant que «ces travaux de maintenance sur le câble international SEA ME WE4 s’étaient achevés le 10 avril dernier et que, depuis, le parc d’abonnés avait senti une nette amélioration de la qualité de ses connexions, surtout le soir. Le taux d’occupation de nos 3 PoP est de l’ordre de 65%, donc nous rassurons nos clients que la situation est bien maitrisée !».

Les clients qui souffrent encore de lenteurs, font, eux, l’objet d’un suivi minutieux de la par du service client de Topnet et de ses équipes techniques. «Certains ont un souci de lenteur au niveau local et nous collaborons avec nos différents partenaires techniques pour faire un suivi personnalisé de leur dossier», a fait savoir Ahmed Kooli. Rappelons à cet effet que Tunisie Telecom a déjà annoncé qu’elle était en cours de redimensionner de son réseau de collecte MetroIPMPLS (lire notre article). Notons également que selon les derniers rapports de l’Instance Nationale des Télécommunications (INT), Topnet dispose du meilleur taux de disponibilité soit 97,75%.

Prochainement un seul palier ADSL jusqu’à 20 Mbps

Le directeur technique de Topnet nous a, par la suite, dévoilé, et en exclusivité, un des axes de la stratégie future du FAI relative du déploiement du très haut débit. Le FAI avait déjà mis en place tout un programme visant à upgrader progressivement ses clients vers des débits supérieurs au fur et à mesure du déploiement des IPMSAN extérieurs effectué par Tunisie Telecom. «Tous les clients ADSL auront un seul palier allant jusqu’à 20 Mbps. C’est à dire qu’ils auront le maximum du débit que pourra supporter leur ligne fixe dans la limite de la technologie ADSL, qui rappelons le, est tributaire de la distance entre le client et l’IPMSAN, comme cela est appliqué un peu partout en Europe. Toujours grâce à ces IPMSAN, les clients seront systématiquement éligibles au VDSL2 pour des débits allant jusqu’à 100 Mbps», a assuré Ahmed Kooli. Selon lui, cette stratégie a été réconfortée par l’analyse comportementale des Internautes durant le confinement surtout la consommation vertigineuse de la vidéo (l’IPTV, SVOD) ou encore la tendance à privilégier la connexion Topnet à la Data Mobile en Indoor.

Pour réussir ce projet ambitieux, Topnet a lancé une mise à jour de ses équipements réseaux – les liaisons inter-équipements, entre autres – pour qu’ils puissent, justement, supporter les futurs débits. «Nous avons lancé une commande pour l’acquisition de nouveaux équipements à la fin de 2019. Nous devions recevoir ces équipements en Tunisie le 31 mars. Mais compte tenu de la situation en Europe, bien entendu, nous n’avons pas reçu la commande».

Upgrade massif des débits et changement des modems en vue

D’après nos informations, Topnet attend la fin du confinement et un retour normal du trafic maritime et aéronautique (Fret), pour lancer une grande opération d’échange progressif des modems pour accompagner l’upgrade du réseau. Les clients pourront ainsi basculer rapidement vers la VDSL2 sans avoir besoin de se présenter aux agences du FAI pour substituer le modem ADSL par un autre VDSL.

Mieux encore : le service client aura une meilleure prise en main à distance via ces nouveaux modems ADSL/VDSL pour tester la connexion et la qualité de la ligne en cas de besoin. Ceci rentre dans la stratégie déjà lancée par Topnet qui vise à digitaliser tous les services, allant de la suscription à l’abonnement, au paiement en ligne ainsi que le traitement de la réclamation.

Rappelons que Topnet était le premier opérateur du secteur TIC à lancer un Chatbot appelé Aminos pour le traitement des demandes d’informations et réclamations des clients sur Facebook et ce, depuis juillet 2019.

Welid Naffati

